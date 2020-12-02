Hüseyin Çimşir Erzurumspor'da

Erzurumspor, ligin 10'uncu haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçı sonrasında teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdıktan sonra teknik adam arayışına girdi. Bir çok isim ile görüşülürken teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaşma sağlandı.

Ligde 9 maça çıkan mavi beyazlı ekip 2 galibiyet elde ederken 3 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı. Geçen sezon elde edilen başarılı sonuçlarla yeniden Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıyan Mehmet Özdilek alınan kötü sonuçların ardından kulüp yönetimiyle anlaşmalı olarak görevini bıraktı.

Hüseyin Çimşir'in 2. takımı oldu

Geçen sezon devre arasında teknik direktör Ünal Karaman'ın ardından Trabzonspor'un teknik direktörü olan Hüseyin Çimşir, 6'sı kupa olmak üzere bordo mavili takımla 21 maça çıktı. 12 galibiyet alan 41 yaşındaki teknik adam 7 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de yaprak dökümü: Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Erzurumspor sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında Erzurumspor Yönetimi bir toplantı gerçekleştirdi.Yapan toplantı sonrasında Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. 54 yaşındaki hocayla bu sezon 9 karşılaşmaya çıkan Erzurumspor; 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligde 9 puan toplayan Erzurumspor, 17. sırada yer alıyor.Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile 13 Mart 2020 tarihinde 1. Lig'deyken anlaşmış ve Süper Lig'e çıkmışlardı.Erzurum'da 4 gol var, kazanan yok



