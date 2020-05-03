Eski kaptan Arda Turan hedefini açıkladı: Galatasaray'da bırakmak istiyorum

Galatasaray’ın eski kaptanı ve 10 numaralı futbolcusu Arda Turan, Show TV’de katıldığı sahur programında açıklamalarda bulundu. Liglerin tamamlanması ile birlikte Barcelona ile olan sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncu, gelecek planlarını anlattı. Bu süreçte önceliğin sağlık olduğuna vurgu yapan Arda, “İkinci çocuğumu kucağıma aldıktan sonra ailemle de konuşup kararımı vermek istiyorum” dedi. 33 yaşındaki oyuncu, kendisine yöneltilen Galatasaray ile ilgili soruya ise, “Her zaman söylediğim gibi Galatasaray beni yetiştiren kulüp, benim camiam, yuvam. Her zaman ilk tercihim Galatasaray’da oynamak ve kariyerimi orada bitirmek” şeklinde yanıt verdi. Barcelona ile olan sözleşmesi normal şartlarda 30 Haziran’da sona erecek olan Arda Turan, İspanya ekibinin forması ile 55 maçta 15 gol ve 11 asistlik performansa imza attı. Tecrübeli futbolcu, 2018 yılında kiralık olarak transfer olduğu Medipol Başakşehir’de ise 39 maça çıkarken 2 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
DEVRE ARASI GELECEKTİ
- Bu sezonun ara transfer döneminde Galatasaray’ın gündemine gelen Arda Turan ismi başkan Mustafa Cengiz tarafından veto edilmişti. 33 yaşındaki oyuncunun transferine sıcak bakmayan Cengiz, teknik heyetle ters düşmesine rağmen geri adım atmadı. Dursun Özbek döneminde de Galatasaray’ın gündemine gelen Arda’nın transferi taraftar baskısı sebebiyle gerçekleşmemişti. Ancak ara transfer döneminde Arda’ya en büyük destek sarı-kırmızılı taraftarlardan gelirken, taraftar grubu ultrAslan, Ocak ayında Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, altyapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir” sözleri ile destek verdi. Arda, ara transfer döneminde G.Saray’a gelmek için Başakşehir ile karşılıklı sözleşmesini feshetmişti.
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