PTT 1.LİG

Eskişehirspor 9 haftada sadece 4 gol atabildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin geride kalan 9 haftasında attığı 4 gol ile ligde en az gol sevinci yaşayan takım oldu. Kırmızı-siyahlılar attığı 4 golün 2’sini son maçında attı.

Haber Merkezi İHA
Eskişehirspor ligde son sırada yer alıyor

Eskişehirspor ligde son sırada yer alıyor

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’den düştüğü günden buyana sancılı günler geçiren Eskişehirspor, gol yollarında son yılların en kısır sezonunu yaşıyor. Geride kalan 9 haftada sadece 4 kez rakip fileleri havalandırabilen siyah-kırmızılılar, kalesinde ise 16 gol gördü.

Eskişehirspor attığı 4 gol ile 2019-2020 ve 2018-2019 sezonlarının bu alanda gerisinde kaldı. Bu sezon ilk golünü Ümraniyespor ağlarına gönderen EsEs, ikinci gol sevincini Bandırmaspor’a karşı yaşadı. Ardından ligde 3 hafta gol orucu tutan Eskişehirspor, Keçiörengücü karşısında attığı 2 gol ile sessizliğine bozdu.

  • Eskişehirspor’dan sonra en az gol sevinci yaşayan takım ise 5 gol ile Osmanlıspor oldu.

Eskişehirspor ligde 18 maçtır kazanamıyor: 13 yenilgi, 5 beraberlik
Eskişehirspor ligde 18 maçtır kazanamıyor: 13 yenilgi, 5 beraberlik

Genç oyuncu kadrosu ile TFF 1. Lig’de mücadele eden Eskişehirspor, geçen yılki 3-0’lık Altınordu maçından buyana galibiyeti unuttu. Ligdeki son 18 maçında 13 yenilgi 5 de beraberlik alan siyah-kırmızılı ekip, bu akşam Samsunspor’a karşı kazanmak istiyor. Bu yıl da ligin henüz başı olmasına rağmen 3 puanı silinen Eskişehirspor, Teknik Direktör İlhan Var ile düze çıkma peşinde.3 beraberlik sıfır puanLige verilen milli maç arasından sonra 5. haftada deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşan Eskişehirspor, rakibiyle 1-1 berabere kalarak hem sezonun ilk deplasman puanını kazandı hem de dış sahada ilk golünü kaydetti.Bu sezon 3 beraberliği bulunuyorBu sonucun ardından geçtiğimiz günlerde 3 puan silme cezası alan Eskişehirspor, -1 olan puanını sıfıra yükseltti. Eskişehirspor'un 3 beraberliği bulunuyor.TFF’den Eskişehirspor ve Karabükspor’a puan silme cezasıBandırmaspor ile berabere kalan Eskişehirspor sıfır puana yükseldi


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