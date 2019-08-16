Eskişehirspor lige eksi 6 puanla başlıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, eski futbolcusu Sebastian Pinto'nun alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 6 puan silme cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce kesinleşen bu cezayı uygulamaya koydu. Buna göre kırmızı-siyahlı ekip 2019-2020 sezonuna eksi 6 puanla başlayacak.

Sezona dezavantajlı başlayacak Eskişehirspor ilk hafta maçında pazartesi günü sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Eskişehirspor lige -6 puanla başlıyor



──FIFA'dan verilen 6 puan silme cezası, TFF'nin resmi sitesine yansıdı. pic.twitter.com/gETjbuNkFw — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 16 Ağustos 2019