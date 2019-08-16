Eskişehirspor lige eksi 6 puanla başlıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, eski futbolcusu Sebastian Pinto'nun alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 6 puan silme cezası aldı.Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce kesinleşen bu cezayı uygulamaya koydu. Buna göre kırmızı-siyahlı ekip 2019-2020 sezonuna eksi 6 puanla başlayacak.
- Sezona dezavantajlı başlayacak Eskişehirspor ilk hafta maçında pazartesi günü sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek.
Eskişehirspor lige -6 puanla başlıyor
──FIFA'dan verilen 6 puan silme cezası, TFF'nin resmi sitesine yansıdı. pic.twitter.com/gETjbuNkFw
Eskişehirspor lige -6 puanla başlıyor
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