Eskişehirspor taraftarını kahretti

Eskişehirspor, TFF 1. Lig’de dün oynanan Altınordu maçını 6-3’lük skorla kaybetti. Bu sonuçla Eskişehirspor’un ligin bitimine 6 hafta kala TFF 2. Lig’e düşmesi kesinleşti. Bu durum kulüp yönetiminde, futbolcularda ve taraftarlarda büyük üzüntü oluşturdu.

"Geri gelmemiz çok zor artık"

Taraftarlardan Halil İbrahim Özhüner, 50 yıl önce köyünden şehre gelip maçını izlemeye gittiği takımın alt lige düşmesinden duyduğu üzüntüyü “Doğduk doğalı Eskişehirliyiz ama sahip çıkmasını beceremedik. Sahip çıksaydık bu durumlara gelmezdik. Ne iş adamlarımız ne de vatandaşlarımız, hiç kimse sahip çıkmadı. Takım bu duruma geldi. Bundan sonrası da çok kötü olacak. 2. Lige gidiyoruz. Geri gelmemiz çok zor artık. Eskiden 'şimşekler' denildiği zaman Eskişehir titrerdi. Sokaklar birbirine girerdi. Ama şimdi maalesef 'şimşekler' yok oldu. 'Şimşekler' denildiği zaman bırak Eskişehir’i, Türkiye birbirine girerdi. 'Kırmızı şimşekler' denildiği zaman İstanbul’daki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş titrerdi” şeklinde ifade etti.

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"İstanbul takımları titriyordu Eskişehir’in karşısında"

Geçmişten beri Eskişehirspor taraftarı olan ve maçlarını kaçırmadığını belirten Mustafa Bayar ise, “Bu takımı düşürenlere yazıklar olsun. Şu takımın geldiği hale bakın. Eskişehir bu mu? İstanbul takımları titriyordu Eskişehir’in karşısında. Şimdi mahalle, köy takımları yeniyor. Böyle bir şey mi olur” dedi.

“İyi bir çalışmayla Eskişehirspor şanlı günlerine tekrar döner”

Uzun yıllar Eskişehirspor’u destekleyen ve eskiden de futbol oynadığını belirten Münir Çınar ise üzüntüsünü şu ifadelerle açıkladı: