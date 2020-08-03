LA LİGA

Espanyol'dan La Liga yönetimine flaş talep: "Bizi düşürmeyin"

Pandemi nedeniyle 'küme düşmeyelim' diyenlere bir kulüp daha eklendi

Pandemi nedeniyle ertelenen liglerden bazıları 'beyaz sezon' kararı alırken bazıları da geç de olsa liglerini tamamladı. Ancak bazı liglerde özellikle düşen takımlar, bu sezona özel düşme uygulamasının kaldırılmasını istedi. Bu talepte bulunanlara bir takım daha eklendi.

Haber Merkezi AA
Espanyollu futbolcular küme düştükleri maçtan sonra büyük üzüntü yaşamışlardı.

Espanyollu futbolcular küme düştükleri maçtan sonra büyük üzüntü yaşamışlardı.

Fotoğraf: ALBERT GEA

İspanya 1. Futbol Ligi'nde küme düşen ekiplerden olan Espanyol, bu sezon için küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol dünyasının olağanüstü bir dönemden geçtiği belirtildi.

Takımların salgın sonrasında adil şartlarda mücadele etmediği savunularak, "Espanyol Kulübü, 2019-2020 sezonu için düşme uygulamasının kaldırılmasını savunmaktadır." denildi.

La Liga'yı son sırada tamamlayan Katalan ekibi, Leganes ve Mallorca ile birlikte La Liga 2'ye düşmüştü.


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