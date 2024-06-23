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Spor

EURO 2024 A Grubu'nda son perde

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nda son hafta karşılaşmaları oynanıyor. İsviçre - Almanya ve İskoçya - Macaristan maçlarının canlı izleme linkine ve A Grubu puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21:47 - 23/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
A Grubu'nda son maçlar oynanıyor.
A Grubu'nda son maçlar oynanıyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nda son hafta karşılaşmalarına sahne oluyor.


Gruptan çıkmayı garantileyen Almanya, ikinci sıradaki İsviçre ile karşı karşıya geliyor.


İSVİÇRE - ALMANYA İLK 11'LER

İsviçre: Sommer, Widmer, Akanji, Schar, Ricardo, Xhaka, Rieder, Aebischer, Freuler, Ndoye, Embolo

Almanya: Neuer, Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay, Wirtz, Havertz


İSVİÇRE - ALMANYA CANLI İZLE

İsviçre - Almanya maçını canlı izlemek için

Grupta İskoçya ile Macaristan'ın iki maç sonunda bir puanı bulunuyor. İki takımda sahadan galibiyetle ayrılarak en iyi üçüncü olarak turnuvaya devam etmek istiyor.


İSKOÇYA - MACARİSTAN İLK 11'LER

İskoçya: Gunn, Ralston, Hendry, Hanley, McKenna, Robertson, Gilmour, McGregor, McTominay, McGinn, Adams.

Macaristan: Gulasci, Orban, Dardai, Botka, Kerkez, Bolla, Styles, Varga, A. Sallai, D. Szoboszlai, Schafer.


İSKOÇYA - MACARİSTAN CANLI İZLE

İskoçya - Macaristan maçını canlı izlemek için

EURO 2024 PUAN DURUMU


#EURO 2024
#Almanya
#İsviçre
#İskoçya
#Macaristan
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