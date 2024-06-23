EURO 2024 A Grubu'nda son perde

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nda son hafta karşılaşmalarına sahne oluyor.
Gruptan çıkmayı garantileyen Almanya, ikinci sıradaki İsviçre ile karşı karşıya geliyor.
İSVİÇRE - ALMANYA İLK 11'LER
İsviçre: Sommer, Widmer, Akanji, Schar, Ricardo, Xhaka, Rieder, Aebischer, Freuler, Ndoye, Embolo
Almanya: Neuer, Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay, Wirtz, Havertz
İSVİÇRE - ALMANYA CANLI İZLE
Grupta İskoçya ile Macaristan'ın iki maç sonunda bir puanı bulunuyor. İki takımda sahadan galibiyetle ayrılarak en iyi üçüncü olarak turnuvaya devam etmek istiyor.
İSKOÇYA - MACARİSTAN İLK 11'LER
İskoçya: Gunn, Ralston, Hendry, Hanley, McKenna, Robertson, Gilmour, McGregor, McTominay, McGinn, Adams.
Macaristan: Gulasci, Orban, Dardai, Botka, Kerkez, Bolla, Styles, Varga, A. Sallai, D. Szoboszlai, Schafer.