EURO 2024 B Grubu'nda düğüm çözülüyor

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda son hafta karşılaşmaları oynanıyor.
İkinci sıradaki İtalya ile bir puanı bulunan Hırvatistan adını son 16 turuna yazdırmak için karşı karşıya geliyor.
HIRVATİSTAN - İTALYA İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Sucic, Pasalic, Kramaric
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian, Barella, Jorginho, Raspadori, Pellegrini, Dimarco, Retegui
HIRVATİSTAN - İTALYA CANLI İZLE
Bir puanla üçüncü sırada yer alan Arnavutluk, İspanya karşısında kazanması halinde son 16 turuna kalacak.
ARNAVUTLUK - İSPANYA 11'LER
Arnavutluk: Strakosha, Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj, Ramadani, Asllani, Asani, Laçi, Bajrami, Manaj
İspanya: Raya, Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo, Merino, Zubimendi, Ferran Torres, Olmo, Oyarzabal, Joselu