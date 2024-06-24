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Spor

EURO 2024 B Grubu'nda düğüm çözülüyor

Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda son hafta karşılaşmaları oynanıyor. İkinci sıradaki İtalya ile bir puanı bulunan Hırvatistan, üçüncü sırada yer alan Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya geliyor. Mücadeleleri canlı izlemek için haberin içerisinden göz atabilirsiniz.

21:35 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
B Grubu'nda son maçlar oynanıyor.
B Grubu'nda son maçlar oynanıyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda son hafta karşılaşmaları oynanıyor.


İkinci sıradaki İtalya ile bir puanı bulunan Hırvatistan adını son 16 turuna yazdırmak için karşı karşıya geliyor.


HIRVATİSTAN - İTALYA İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Sucic, Pasalic, Kramaric

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian, Barella, Jorginho, Raspadori, Pellegrini, Dimarco, Retegui


HIRVATİSTAN - İTALYA CANLI İZLE

Hırvatistan - İtalya maçını canlı izlemek için

Bir puanla üçüncü sırada yer alan Arnavutluk, İspanya karşısında kazanması halinde son 16 turuna kalacak.


ARNAVUTLUK - İSPANYA 11'LER

Arnavutluk: Strakosha, Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj, Ramadani, Asllani, Asani, Laçi, Bajrami, Manaj

İspanya: Raya, Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo, Merino, Zubimendi, Ferran Torres, Olmo, Oyarzabal, Joselu


ARNAVUTLUK - İSPANYA CANLI İZLE

Arnavutluk - İspanya maçını canlı izlemek için

EURO 2024 PUAN DURUMU


#EURO 2024
#İtalya
#İspanya
#Hırvatistan
#Arnavutluk
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