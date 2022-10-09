EURO 2024 yolundaki rakiplerimiz belli oluyor

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Emekli imam ahşapla sanatı buluşturdu

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan emekli imam Faruk Ateş, ağaçları kendi geliştirdiği aletlerle sanat eserine dönüştürüyor. Ateş, ayrıca hobi atölyesindeki el aletlerinin kendi üretimi olduğunu da belirtiyor.