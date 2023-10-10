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Spor

Euro 2032 ev sahibi belli oluyor

UEFA, EURO 2032'nin ev sahibini resmi olarak bugün açıklanacak. Tek aday olarak Türkiye ile İtalya bulunuyor.

09:00 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Türkiye ile İtalya tek aday.

Türkiye ile İtalya tek aday.

İtalya ile birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliği için UEFA'ya bugün sunum yapacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti İsviçre'ye gitti. TFF heyeti, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde İtalya Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir araya geldi ve son detayları görüştü.


Toplantıya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Onursal Başkanı ve UEFA Yönetim Kurul eski üyesi Şenes Erzik, TFF Futbol Elçisi Volkan Demirel, yönetim kurulu üyeleri, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, yönetim kurulu üyeleri ile İtalya Futbol Elçisi Gianluigi Buffon katıldı.



Bugün ise iki ülke yetkilileri UEFA yönetimine sunum yapacak ve öğleden sonra çıkacak kararı bekleyecek. EURO 2032 ev sahipliği için tek aday, Türkiye ve İtalya ortaklığı bulunuyor. EURO 2032'ye ev sahipliği alması beklenen Türkiye, EURO 2028 adaylığından ise çekildi.


Maçlar 5'er şehirde olacak

İtalya ve Türkiye tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. Ortak adaylığın resmi açıklanmasının ardından iki ülke maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirleyecek. Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. Açılış ve final maçları ise paylaşılacak.


Daha önce 7 kez Avrupa Şampiyonasına aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile birlikte Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek.








#EURO 2032
#Türkiye
#İtalya
#ev sahibi
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