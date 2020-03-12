NBA

EuroLeague yönetimi, koronavirüs nedeniyle organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını açıkladı

EuroLeague yönetimi, koronavirüs nedeniyle organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını açıkladı

EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Euroleague yönetimi, Euroleague’de ve Eurocup’ta bugün oynanacak olan müsabakalar öncesinde iptal kararı aldı. Müsabakalar ikinci bir duyuruya kadar oynanmayacak.

Dünyada yaşanan koronavirüs salgını sonrası bir çok spor organizasyonları iptal edilirken basketbolda Euroleague ve Eurocup müsabakaları iptal edildi. Euroleague’in resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirildi.

FIBA koronavirüs nedeniyle tüm maçların yarından itibaren ertelendiğini açıkladı
FIBA koronavirüs nedeniyle tüm maçların yarından itibaren ertelendiğini açıkladı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçları erteledi.FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği kaydedildi.Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve uygun şartların oluşması halinde maçların oynanıp oynanmayacağı konusundaki seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.NBA koronavirüse yakalandı: Lig süresiz olarak askıya alındıFIBA’nın düzenlediği organizasyonlar arasında, Basketbol Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası, Kadınlar Euroleague gibi birçok önemli turnuva yer alıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Sigorta’yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Avrupa Kupası’nda ise Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, dün oynadıkları karşılaşmaları kazanarak yarı finale yükseldi. Kadınlar Euroleague’de ise Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı finale kalmak için Fransa’nın Bourges Basket takımıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertli ekip, dün oynadığı mücadeleden 84-75 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mayıs Çarşamba günü Fransa’da oynanacaktı.

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