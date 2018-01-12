Everton Arsenal'in yıldızı için 22 milyon euro önerdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, milli futbolcu Cenk Tosun'un ardından bir transfer için daha düğmeye bastı.

The Telegraph'ta yer alan habere göre İngiliz ekibi, Arsenal forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu için 22 milyon euroyu gözden çıkardı.

Haberin detayında oyuncuya haftalık 130 bin euro önerileceği aktarılırken, 12 yıldır Arsenal forması giyen yıldız için son kararı Arsene Wenger'in vereceği ifade edildi.

Theo Walcott (@theowalcott)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 2, 2018 at 12:12ös PST)