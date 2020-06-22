PREMİER LİG

Everton ile Liverpool arasında oynanan 'Merseyside' derbisi izlenme rekoru kırdı

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasında dün oynanan derbi maç izlenme rekoru kırdı.

Haber Merkezi AA
Liverpool deplasmanda Everton ile 0-0 berabere kaldı.

Liverpool deplasmanda Everton ile 0-0 berabere kaldı.

Fotoğraf: SHAUN BOTTERILL

Yayıncı kuruluş Sky Sports'un doğruladığı verilere göre, şampiyonluğa giden Liverpool'un deplasmanda Everton'a konuk olduğu ve golsüz berabere sona eren karşılaşmayı ülke genelinde 5,5 milyon sporsever izledi.

Bu alanda daha önceki rekor, 2011-12 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Manchester City'nin sahasında Manchester United'ı 1-0 mağlup ettiği maçta 4,3 milyon izleyiciyle kırılmıştı.

  • Lider Liverpool, bitime 8 hafta kala en yakın takipçisi Manchester City'nin maç fazlasıyla 23 puan önünde yer alıyor.


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