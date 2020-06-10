PREMİER LİG

Everton'da futbolcu maaşlarında yüzde 50'ye varan erteleme

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında gelecek 3 ay boyunca yüzde 50'ye varan erteleme yapılacak.

Haber Merkezi AA
Cenk Tosun bu sezon toplamda 13 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistle oynadı.

Cenk Tosun bu sezon toplamda 13 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistle oynadı.

Everton Üst Yöneticisi (CEO) Denise Barrett-Baxendale, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, teknik direktör Carlo Ancelotti ve ekibinin mart ayı maaşlarında yüzde 30 oranında kesinti yaptığını belirtti.

Futbolcuların da kulüp personeline destek için adım attığını kaydeden Baxendale, "A takım oyuncuları gelecek 3 ay boyunca maaşlarında yüzde 50'ye varan erteleme yapılmasını gönüllü olarak kabul etti" ifadesini kullandı.

Salgının getirdiği ekonomik sorunları hafifletmeye çalıştıklarını aktaran kulüp CEO'su, futbolculara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Baxendale, bazı taraftarların bilet ve kombine ücretlerinin iadesinden vazgeçerek bu yolla kulübe 400 bin sterline yakın bağış yaptığını sözlerine ekledi.

  • Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton, 17 Haziran'da yeniden başlayacak İngiltere Premier Lig'de 12. sırada yer alıyor.


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