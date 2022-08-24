Exxen Spor canlı izle: Trabzonspor - Kopenhag

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlıyor. Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren kritik mücadelenin başlamasına dakikalar kala, futbol severler Exxen Spor üzerinden maçı nasıl izleyeceğini araştırmaya başladı. İşte Exxen Spor canlı izlemenin adımları...
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