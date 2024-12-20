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Eyüpspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

Eyüpspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

12:1420/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Mustafa İlker Coşkun.
Mustafa İlker Coşkun.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak. Bu maçın VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayacak maçın Video Asistan Hakem'i (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.


Karşılaşmada Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak. Maçın orta hakemi ise Emre Kargın.




#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Eyüpspor

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