Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayacak maçın Video Asistan Hakem'i (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Karşılaşmada Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak. Maçın orta hakemi ise Emre Kargın.