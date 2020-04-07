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Falcao 45 saniyede sınırlarını zorladı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun başlattığı akımına Galatasaraylı Radamel Falcao da dahil oldu ve 45 saniyede 106 mekik çekti.

Haber Merkezi İHA
Falcao, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 20 maçta 10 gol attı.

Falcao, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 20 maçta 10 gol attı.

Galatasaray’ın golcüsü Radamel Falcao, koronavirüs salgını sebebiyle evde kaldığı bu dönemde çalışmalarını devam ettiriyor. Kolombiyalı yıldız, evinde 45 saniye içinde 106 mekik çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak, arkadaşlarına meydan okudu.

Falcao, ayrıca paylaştığı videoda ’evde kal’ çağrısı da yaptı.

  • Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kendisinin başlattığı akımda 45 saniyede 142 mekik çekmişti.

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