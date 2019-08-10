Falcao transferinde heyecanlandıran fotoğraf

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Kolombiyalı yıldız golcü Falcao ile çekilmiş fotoğrafı, transferin bittiği şeklinde yorumlandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaraylı taraftarların haftalardır yolunu gözlediği Radamel Falcao'nun transferinde son aşamaya gelindi.
Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, yıldız futbolcu ile Fransa'da bir araya geldi. Albayrak'ın Falcao ile çektirdiği samimi fotoğraf, transferin sonuçlandığı şeklinde yorumlandı.
Galatasaray, yıldız futbolcuyu hafta başında İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Atletico Madrid, Manchester United ve Chelsea gibi büyük takımların formasını giymiş olan Falcao, kulüp kariyerinde çıktığı 461 maçta 271 gol atarken, 51 de asist yapma başarısı gösterdi.
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