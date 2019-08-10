Falcao transferinde heyecanlandıran fotoğraf

Galatasaraylı taraftarların haftalardır yolunu gözlediği Radamel Falcao'nun transferinde son aşamaya gelindi.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, yıldız futbolcu ile Fransa'da bir araya geldi. Albayrak'ın Falcao ile çektirdiği samimi fotoğraf, transferin sonuçlandığı şeklinde yorumlandı.

Galatasaray, yıldız futbolcuyu hafta başında İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Atletico Madrid, Manchester United ve Chelsea gibi büyük takımların formasını giymiş olan Falcao, kulüp kariyerinde çıktığı 461 maçta 271 gol atarken, 51 de asist yapma başarısı gösterdi.

Falcao'dan Galatasaray açıklaması: Heyecan verici olur Galatasaray'a transferi gündemde olan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transferinin kariyerinin bu aşamasında heyecan verici olacağını söyledi.Kolombiya basınına konuşan 33 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de futbol yoğun bir şekilde yaşanıyor. Kariyerimin bu aşamasında transferim heyecan verici olur. Umarım en kısa sürede sonuçlanır" ifadelerini kullandı.Monaco ile antrenmanlara çıktığını hatırlatan Falcao, kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi ve en üst seviyede kalmak istediğini kaydetti.Falcao’da son tango



