Falcao: Yeni sözleşme teklif edilmedi

Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun mesai harcadığı Radamel Falcao, Monaco'nun Sampdoria'yı 1-0 yendiği hazırlık maçının ardından transferiyle ilgili konuştu.

Sözleşmemi uzatmadılar

33 yaşındaki golcü futbolcu, Fransız ekibinin kendisine yeni sözleşme teklifinde bulunmadığını söylerken ederken 'Geleceğimi düşünmek zorundayım' ifadelerini kullandı.

Falcao'nun maç sonu açıklaması:

Monaco yeni bir sözleşme teklif etmedi, son bir senem kaldığı için gelen teklifleri değerlendirmek istiyorum. Gelen güzel teklifler var, ben de ailemi ve geleceğimizi düşünmek zorundayım.

Falcao’ya çılgın sözleşme Kolombiyalı yıldız oyuncu Radamel Falcao’yu sarı-kırmızılı formayı giymeye razı eden Galatasaray’ın, başarılı forvetin sözleşmesinde birçok yan hak verdiği öğrenildi. Kolombiyalı yıldızla yıllık yaklaşık 5 milyon Euro net ücret üzerinden anlaşma sağlanırken, Galatasaray futbolcuyu birçok yan hak ile ikna etti. 33 yaşındaki futbolcunun Boğaz manzaralı ve havuzlu bir villa istediği ve yönetimin kabul ettiği öğrenildi. Bunun yanı sıra Falcao’nun eşi için şoförlü araç tahsis edilecek. Falcao ailesi için Kolombiya, Fransa ve İspanya uçak biletleri kulüp tarafından kestirilecek. Kolombiyalı futbolcunun kazanacağı net ücretin yanı sıra sözleşmesinde başarı bonusları da yer alıyor. Maç başı 10 bin Euro kazancın yanı sıra Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması ve şampiyonluk bonusları, Avrupa Ligi ve Süper Lig şampiyonlukları için de bonuslar yer aldığı öğrenildi.TANITIM KLİPLERİ HAZIRLANDIGalatasaray’ın transferini bitirmeye çok yaklaştığı dünyaca ünlü yıldız Falcao için sarı-kırmızılı kulübün medya ekibi görüntü hazırlıklarını tamamladı. Ekip, “Hoş geldin Falcao” görsellerinden, futbolcunun gollerinin yer aldığı video klibe kadar her şeyi hazırladı. Kolombiyalı futbolcuyla imzaların atılmasının ardından resmi site ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapılacak. Falcao’nun transferi resmiyete dökülürse, gösterişli bir karşılama yapılacak.Gelecek mi? #Falcao pic.twitter.com/7d0WoV6Y0m— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 6 Temmuz 2019 Seri: Önemli olan futboldan keyif almak G.Saray’ın yeni transferi Jean Michael Seri, oynadığı futboldan keyif alarak bu keyfi taraftarlara yaşatmak istediğini söyledi. Dünkü idman öncesi açıklamalarda bulunan Seri, orta sahada hem 6 hem de 8 numarada oynayabildiğini belirtti. Kendisini topa sahip olmayı seven bir futbolcu olarak nitelendiren Seri, “Belhanda ile daha önce Nice’te oynadık ve iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Benim için futboldan keyif almak çok önemli. Koşullar ne olursa olsun bana güvenen taraftarlarımıza bu keyfi sunmak istiyorum” dedi. Emre Mor’a yeni kurallarGalatasaray’da Emre Mor transferi resmiyete kavuştu. Celta Vigo’da disiplinsiz davranışlar gerekçesiyle 2 kez kadro dışı kalan Emre’nin hayatında artık teknik heyetin koyduğu kurallar geçerli olacak. Teknik heyetin transferini sağladığı genç futbolcuya öncelikle tesislere yakın bir daire tutulacak. Özel yaşamı ve beslenme programı yakın takipte olacak olan Emre Mor, sosyal medya paylaşımlarında Florya ekibinin desteğini alacak.