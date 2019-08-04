Falcao: Yeni sözleşme teklif edilmedi

Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun mesai harcadığı Radamel Falcao, Monaco'nun Sampdoria'yı 1-0 yendiği hazırlık maçının ardından transferiyle ilgili konuştu.
Sözleşmemi uzatmadılar
33 yaşındaki golcü futbolcu, Fransız ekibinin kendisine yeni sözleşme teklifinde bulunmadığını söylerken ederken 'Geleceğimi düşünmek zorundayım' ifadelerini kullandı.
Falcao'nun maç sonu açıklaması:
- Monaco yeni bir sözleşme teklif etmedi, son bir senem kaldığı için gelen teklifleri değerlendirmek istiyorum. Gelen güzel teklifler var, ben de ailemi ve geleceğimizi düşünmek zorundayım.
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