SÜPER LİG

Falcao'dan Galatasaray sorusuna dikkati çeken cevap: Şimdilik buradayım

Futbolu ne zaman bırakacağı zamanı planlamadığını belirten Falcao, Galatasaray’daki durumuyla ilgili olarak, “Ne olacağını bilmiyorum. Şimdilik kalmaya devam ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Falcao, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 22 maçta 11 gol kaydetti.

Falcao, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 22 maçta 11 gol kaydetti.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Meksikalı şarkıcı ve söz yazarı Daniel Habif’in Youtube kanalına verdiği röportajda kendisi ve Galatasaray ile ilgili soruları da yanıtladı.

“Galatasaray ile sözleşme yenileyecek misin?” sorusuna Kolombiyalı yıldız, “Ne olacağını bilmiyorum. 2 yıllık sözleşmem daha var, şimdilik kalmaya devam ediyoruz” cevabını verdi.

35 yaşındaki yıldız, futboldan emekliliği konusu üzerine verdiği demeçte, "Şimdilik bırakacağım günü planlamadım. Ne yapacağımı ben de merak ediyorum. Futbolun içinde kalarak bir şeyler yapmak isterim. Sanırım teknik direktör olmayacağım çünkü artık seyahat etmek istemiyorum. Bazı futbolcuların menajerliğini yapmak olabilir" ifadelerini kullandı.

"En iyisi Maradona"

  • Falcao uzun süren röportajın sonunda ise kısa cevaplar verdiği bölümde şu soruları yanıtladı:
  • Tarihin en iyi futbolcusu: Maradona çok etkileyiciydi. Sonra da Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi canavarlar geldi.
  • Tarihin en iyi takımı: Guardiola’nın Barcelona’sı.
  • Birlikte oynadığın en iyi oyuncu: James Rodriguez. İyi bir iletişimimiz var.
  • Futbolda daha neler yapmak istersin: Kolombiya ile şampiyonluk kazanmak istiyorum.
  • Hayran olduğu forvet: Brezilyalı Ronaldo Nazario.
  • Favori olan hangi takımın taraftarı: River Plate. Gördüğüm en tutkulu taraftar ise Galatasaraylılar.

Galatasaray özel maçta Ümraniyespor'u mağlup etti (ÖZET)
Galatasaray özel maçta Ümraniyespor'u mağlup etti (ÖZET)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, özel maçta Ümraniyespor'u konuk etti.Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleye Fatih Öztürk, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Donk, Taylan, Belhanda, Arda, Diagne, Falcao 11'iyle çıktı.Sarı-kırmızılılar, 6. dakikada Radamel Falcao'nun penaltı golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.📸 Falcao ve Ömer Bayram’ın golleriyle 2-0 kazandığımız Ümraniyespor karşılaşmasından kareler. pic.twitter.com/dSpOp6ajPF&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 31, 2020 İkinci yarıda Taylan hariç kadroyu değiştirdiTeknik direktör Fatih Terim, maçın ikinci yarısında kadroyu Taylan Antalyalı dışında komple değiştirdi. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda; Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ahmet, Emin, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Jimmy Durmaz, Sekidika, Ali Yavuz, Adem Büyük 11'iyle sahada yer aldı.Ömer Bayram skoru tayin ettiGalatasaray'da Ömer Bayram, 80. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray maçı 2-0 kazandı.Galatasaray-Ümraniyespor maç özetiGalatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü'yü tanıyalımVideo: Galatasaray: 1 - 0 İstanbulspor (Özet)

Falcao'nun golü öncesi Ayetel Kürsi okudular
Diğer

Falcao'nun golü öncesi Ayetel Kürsi okudular

Süper Lig'in 23'üncü haftası nefes kesen bir derbiye sahne oldu. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe sahadan 1-3 mağlup ayrıldı. Yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun Galatasaray'ı 1-2 öne geçiren penaltı golü öncesinde bir grup taraftar Ayetel Kürsi okudu. Topun ağlara gitmesiyle büyük sevinç yaşandı.

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