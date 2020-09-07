Falcao'dan Galatasaray sorusuna dikkati çeken cevap: Şimdilik buradayım
Futbolu ne zaman bırakacağı zamanı planlamadığını belirten Falcao, Galatasaray’daki durumuyla ilgili olarak, “Ne olacağını bilmiyorum. Şimdilik kalmaya devam ediyoruz” dedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Meksikalı şarkıcı ve söz yazarı Daniel Habif’in Youtube kanalına verdiği röportajda kendisi ve Galatasaray ile ilgili soruları da yanıtladı.
“Galatasaray ile sözleşme yenileyecek misin?” sorusuna Kolombiyalı yıldız, “Ne olacağını bilmiyorum. 2 yıllık sözleşmem daha var, şimdilik kalmaya devam ediyoruz” cevabını verdi.
35 yaşındaki yıldız, futboldan emekliliği konusu üzerine verdiği demeçte, "Şimdilik bırakacağım günü planlamadım. Ne yapacağımı ben de merak ediyorum. Futbolun içinde kalarak bir şeyler yapmak isterim. Sanırım teknik direktör olmayacağım çünkü artık seyahat etmek istemiyorum. Bazı futbolcuların menajerliğini yapmak olabilir" ifadelerini kullandı.
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