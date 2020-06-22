Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber

Sarı-kırmızılı kulüpten, Süper Lig'in 28. haftasında dün akşam oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan 34 yaşındaki Kolombiyalı golcü Falcao'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "Oyuncumuz Radamel Falcao'nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Radamel Falcao'nun 29. haftada oynanacak Başakşehir maçında forma giymesinin zora girdiği belirtiliyor.
#TürkTelekom'daki nefes kesen maçta #Galatasaray sahasında #Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı. pic.twitter.com/PsJhCJfPDq
#TürkTelekom'daki nefes kesen maçta #Galatasaray sahasında #Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı. pic.twitter.com/PsJhCJfPDq— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 21, 2020
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