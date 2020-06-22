SÜPER LİG

Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray, Falcao'nun sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Falcao, Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edememişti.

Falcao, Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edememişti.

Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu / AA

Sarı-kırmızılı kulüpten, Süper Lig'in 28. haftasında dün akşam oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan 34 yaşındaki Kolombiyalı golcü Falcao'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Oyuncumuz Radamel Falcao'nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Radamel Falcao'nun 29. haftada oynanacak Başakşehir maçında forma giymesinin zora girdiği belirtiliyor.

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