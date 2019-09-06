Falcao'nun reddettiği teklifi Mustafa Cengiz açıkladı

Kulüp televizyonunda konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao'nun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"9 milyon euroyu reddetti, Galatasaray tercih etti"

Kolombiyalı golcüyle üç aydır görüştüklerini belirten Cengiz, "Menajerler aracılığıyla müthiş duruşlar aktarıldı. Sonrasında Falcao’yu gördüm, diğer duruşların ne olduğunu anladım. Ben böyle duruş görmedim. Adam evini terk etti, otel odalarında kaldı. Falcao’ya Monaco yıllık 9 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif etti. Falcao, Galatasaray’ı tercih etti. Galatasaray’da Avrupa şampiyonu olsa bile bu parayı alamıyor. Alsa bile onun canı sağ olsun. Falcao’nun gelişiyle, Sneijder ve Hamit’in UEFA’daki görüntüsüyle 100 milyonlarca dolarlık reklam yaptık" sözlerini sarf etti.

"Bonservis ödememek için son saniyeye kadar bekledik"

Monaco'ya el altından para ödedikleri iddialarına da yanıt veren Mustafa Cengiz "Açıktan Monaco'ya para verdiğimiz iddiaları var, para kime gittiyse yanlış havale olmuş, geri göndersin. Biz bonservis ödememek için son saniyeye kadar bekledik. Asıl yarışımız şimdi başlıyor" dedi.



