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Faruk Koca: 'Süper Lig'e çıktık' demek doğru olmaz

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'e çıkmaya en yakın iki takımın kendileri ve Bereket Sigorta Ümraniyespor olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Faruk Koca: Süper Lige çıktık demek doğru olmaz
Kulüp başkanı Faruk Koca

Faruk Koca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son hafta Royal Hastanesi Bandırmaspor karşısında aldıkları 3 puanın camiayı sevindirdiğini ve liderliklerini koruduklarını hatırlattı.

"Takımın aldığı sonuçlar hepimizi heyecanlandırıyor" diyen Koca, "Son haftalara girdiğimizde çetin maçlar olacak. Play-off etabını zorlayan 6-7 takım ve düşme hattında da takımlar var. Doğal olarak gergin ve stresli maçlar olacaktır. Son galibiyet umudumuzu daha da artırdı. Önümüzde Manisa FK, Eyüpspor ve Ümraniyespor maçları var. Bu maçlardan da iyi sonuç alırsak, tünelin ucunu gördüğümüzü söyleyebilirim. Matematiksel olarak netleşmediği sürece 'Süper Lig'e çıktık' demek doğru olmaz. Buna en yakın iki takım şu an bizimle beraber Ümraniyespor" ifadelerini kullandı.

Koca, son maçta 10 binin üzerinde taraftarın Eryaman Stadı'nda takımı desteklediğinin hatırlatılması üzerine, "Futbol kulüpleri taraftarlarıyla büyük. Ankaragücü'nün büyük bir taraftar kitlesi var. Bu hafta da tamamen dolabilirdi stat ama pandemi yasaklarının kaldırılmasına denk geldi. Passolig turnikelerinde sıkıntı oldu. Benim arkadaşlarım da giremedi. Yüzlerce kişi dışarıdaydı. Eyüpspor maçında bu sıkıntıyı aşacağız ve stat tamamen dolacak. Taraftarlarımızın esas şovu o zaman yapacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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