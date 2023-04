Faruk Koca'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: Hakem galibiyetimizi engelledi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin dışındaki tüm takımların haksızlıklara uğradığını ve bu duruma tepki göstermek için basın toplantısı yaptıklarını belirten Koca, "Futbolumuz, devam eden bir ahlaki krizle karşı karşıyadır. Saha içerisinde ve dışında oyunun her seviyesinde etik dışı zihniyet futbolu ele geçirmiştir. Hem hakem tarafından hem de rakibi tarafından kollanarak maç kazanan takımlar, ahlaki değerleri hiçe saymaktadır. Fenerbahçe maçının hakemi galibiyetimizi engellemiş, lehimize olan maç sonucunu aleyhimize çevirmiştir. Bu şekilde karşımıza çıkarılan engeller bilinmelidir ki, bizim cesaretimizi artırmaktadır. Umuyorum ki bizim bu cesaretimiz bu 3 kulübün dışındaki tüm takımların yöneticilerini de cesaretlendirecek ve bizimle birlikte olacaklardır" dedi.

"Elinizdeki her şeyi açıklayın"

"3. haftada Fenerbahçe-Adana Demirspor mücadelesinin 12. dakikasında Fenerbahçe’ye verilen penaltı, 10. haftada Giresunspor-Beşiktaş mücadelesinde 89. dakikada Giresunpor’un iptal edilen golü, 16. haftada Sivaspor-Galatasaray mücadelesinin 49. dakikasında Sivasspor’un iptal edilen golü, 25. haftada Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesinde 46. dakikada Torreira’ya verilmeyen kırmızı kart, 28. haftada Giresunspor-Beşiktaş mücadelesinin 46. dakikasında topsuz alanda rakibine yumruk atan Aboubakar’a verilmeyen kırmızı kart. 3 kulüp dışında mağdur olan, hakları çalınan kulüplerimizin onlarca yaşadığı haksız uygulama var. Galatasaray yöneticisi Erden Timur’un 'Lig sonunda her şeyi açıklayacağız' şeklinde beyanı var. Biz bakıyoruz, Galatasaray lehine haksız verilen, diğer kulüpleri mağdur eden bir sürü karar var. Elinizdeki her şeyi şimdi açıklamalısınız. Açıklamazsanız futbolun önünde engelsiniz. Bir an önce açıklayarak futbolun önünden çekilmelisiniz."