Spor Fas Kupasında olay 160 kişi gözaltına alındı
FUTBOL FUTBOL

Fas Kupası'nda olay: 160 kişi gözaltına alındı

Fas Kupası maçında Kraliyet Ordusu ile MAS Fez arasında oynanan karşılaşma sonrası saha karıştı. Taraftarlar arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. 160 kişi kişi gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olaylar esnasında 85 polisin çeşitli şekillerde yaralandığı ifade edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fas Kupasında olay: 160 kişi gözaltına alındı
Fas Kupası'nda olaylar

Fas'ın başkenti Rabat'ta bir futbol maçı sonrası taraftarlar arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis 160 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polisin, Fas Kupası'nda Kraliyet Ordusu ile MAS Fez kulüpleri arasında dün oynanan maç sonrası rakip taraftarlar arasında yaşanan olaylara müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada 90'ı 18 yaşından küçük 160 kişinin gözaltına alındığı, ayrıca olaylara müdahale eden 85 polisin çeşitli şekillerde yaralandığı ifade edildi.

Toplu taşıma araçlarına zarar verildi

Taraftarların, maçın oynandığı El-Emir Mevlayi Abdullah Stadyumu ile polis, kamu ve toplu taşıma araçlarına da zarar verdiği kaydedilen açıklamada, söz konusu kişilerin, kesici alet bulundurmak, açık alanda alkol kullanmak, taş atmak, özel ve kamu malına kasten zarar verme şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Fas basınına yansıyan haberlerde ev sahibi Kraliyet Ordusu kulübünün karşılaşmayı 2-0 kaybetmesinin ardından taraftarların sahaya girmesiyle olayların başladığı kaydedildi.

Fas makamları, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında iki yıl boyunca kapalı tutulan statları şubat itibarıyla yeniden taraftarlara açma kararı almıştı.
Adıyaman 4.3 ile sallandı

Adıyaman 4.3 ile sallandı

Başta Malatya olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Yeni tehlike kapıda

Yeni tehlike kapıda

​İstanbullular dikkat: 'Uzak durun' diyerek uyardılar.
Zelenskiyden Ukraynalılara çağrı: Devleti koruyun

Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı.
Öğrencilere burs desteği başlıyor

Öğrencilere burs desteği başlıyor

​Türkiye'ye model olabilecek bir projeye daha imza attı.

Türkiye'nin ilk tank ihracatı tamam.

Evlerine gidebilmek için dev tüneller açtılar.

​Rusya Kiev'de 9 katlı apartmanı vurdu: Ölü ve yaralılar var.
Uçaklara el koyuyor

Uçaklara el koyuyor

​Yaptırımlar sonrası Rusya'dan ilginç hamle.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.