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Tur sevincini secdede yaşadılar

Fas Milli Takımı, Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizine imza attı. F Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen Kuzey Afrika temsilcisi, maçın ardından takım halinde şükür secdesi yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Faslı futbolcuların Dünya Kupasındaki şükür secdesi
Grubunu lider tamamlayan Faslı futbolcuların şükür secdesi.

2022 Dünya Kupası'nda Kanada'yı 2-1 mağlup eden Fas, tarihinde ikinci kez adını son 16 turuna yazdırdı.

Hırvatistan ve Belçika'nın olduğu gruptan lider olarak çıkan Kuzey Afrika temsilcisi, 1986 Dünya Kupası'ndan bu yana en büyük başarısına imza attı.

Maçın ardından Faslı futbolcular takım halinde şükür secdesi yaptı.

Fas Milli Takımı'nın 44 bin 400 kişilik Al Thumama Stadı'nda verdiği bu görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kanada-Fas: 1-2
SPOR
Kanada-Fas: 1-2
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