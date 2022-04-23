Fatih Karagümrük geriden gelerek kazandı

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Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye sitem: 23 Nisan’ı kutlayamıyorsak sebebi sizsiniz

Diyarbakır'da, 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için HDP binası önünde oturma eylemi yapan Celil Bektaş, “Bugün 23 Nisan, bütün dünyada çocuklar bunu kutluyor. 23 Nisan’ı kutlayamıyorsak bunun sebebi HDP’dir. Ne yazık ki Diyarbakır anneleri ve babaları kendi çocuklarının bayramını kutlamıyor” dedi.