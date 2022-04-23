Fatih Karagümrük geriden gelerek kazandı

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda GZT Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip geriden gelerek 2-1 kazandı.
Faith Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada penaltıdan Pesic ve 65. dakikada Jimmy Durmaz kaydetti. GZT Giresunspor'un tek golünü ise 48. dakikada penaltıdan Chiquinho attı. Ayrıca 77. dakikada Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz, kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
- Alınan bu sonucun ardından İstanbul ekibi puanını 50'ye yükseltti. Karadeniz temsilcisi ise 40 puanda kaldı. Gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. GZT Giresunspor ise sahasında Adana Demrispor'u konuk edecek.