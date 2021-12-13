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Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Karagümrük Volkan Demirel ile anlaştı
Volkan Demirel son olarak beIN SPORTS'ta yorumcu olarak görev yapıyordu.

Teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, hoca arayışlarına başlamıştı. İstanbul ekibi yeni hocasını buldu. Fatih Karagümrük son olarak beIN SPORTS'ta yorumcu olarak görev yapan Volkan Demirel ile anlaşma sağladı.

Kulübede yer alamayacak

Ajansspor'un haberine göre Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile bir görüşme yaptı ve iki taraf el sıkıştı. Genç hocanın yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Şu an için UEFA B Lisansı bulunan Volkan Demirel, Karagümrük'te yedek kulübesinde yar alamayacak. Demirel'in teknik heyetinde A Lisans sahibi tecrübeli bir isme yer vermesi bekleniyor.

Menajeri görüşmeleri açıkladı

TVNET'te yayınlanan 4x4 Futbol Programı'nın yorumcusu Mehmet Ayan, Volkan Demirel konusunda menajeri Erdinç Şehit ile görüştüğü söyledi. Ayan, "Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit haberi doğrulayarak 'görüşüyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.

  • İlk teknik direktörlük dönemi
  • Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yapan Volkan Demirel, eğer resmi olarak anlaşmalar imzalanırsa ilk teknik direktörlük macerasına Fatih Karagümrük ile başlamış olacak.

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