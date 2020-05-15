Fatih Mert: Böyle giderse lig iptal edilir

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, koronavirüs testlerinin ardından başladıkları antrenman sürecini, futbolcuların psikolojik durumlarını ve ekonomik sorunları değerlendirdi.

Mert, "Koronavirüs testi pozitif çıkan kulüplerin 14 gün karantina süresi olacak. Bu 14 günde bu takımlar idman yapamayacak ve geride kalacak. İlk etapta herhalde tarih uzatılır, böyle devam ederse de iptal edilir diye düşünüyorum" dedi.

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gören ve taburcu olan Ricardo Faty'nin evinde karantinada olduğunu belirten Mert, "Biz Ankaragücü olarak çalışmalara mecburiyetten başlamış bulunuyoruz. Burada altını çizmek istiyorum, mecburiyetten dolayı. Türkiye Futbol Federasyonu tarih belirlediği için biz de buna mecbur olduğumuz için şu anda çalışıyoruz. Faty pazartesi günü hastaneden taburcu oldu. Rodrigues yurt dışındaydı, geldi. O da bir yurtta karantinada kalıyor. Futbolcular gelip çalışmalarını yapıyorlar ama tabii tedirginlik hakim. Korunması gereken mesafeden dolayı tam istenilen performans olduğunu söyleyemem. Ama dediğim gibi gelip şu anda da çalışmalara devam ediyorlar" diye konuştu.

"Tesislerde günde 45-50 kişi oluyoruz"

Başkan Mert, deplasman süreçlerinden bahsederek, "Şimdi biz hesap yapıyoruz. Deplasmana belirtilen kurallar içerisinde gitmek istediğimiz zaman 4 otobüs gitmemiz gerekiyor. Orada konaklayacağımız yer nasıl olacak, onlarla ilgili henüz bilgimiz yok. Şu anda tamamen biz TFF ve federasyon başkanı 12 Haziran'da oynanacak dediği için toplandık, buraya geliyoruz. Günde hiç olmazsa 45-50 kişi tesislerde bulunmak zorunda kalıyor. Buradayız, mecbur bir şekilde başladık ama ilerisine yönelik bir şey diyemiyorum" dedi.

TFF'nin ligleri tekrar başlatmayı planlaması ve kulüplerin idmanlara başlaması sonrasında futbol dünyasında koronavirüs [😷] vakaları artış gösterdi! pic.twitter.com/91pRY2Nxie — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Mayıs 2020

"Herkes risk altında"

Sürecin nasıl ilerleyeceğinin muamma olduğunu vurgulayan Fatih Mert şöyle konuştu;

"Risk altındayız, biz de futbolcular da herkes risk altında. Çünkü buradan insanlar evlerine gidiyor, kimin nereye gittiğini bilmiyoruz. Nasıl bir ortamda yaşadığını bilmiyoruz. Evlerine kim geliyor, kim gidiyor bilmiyoruz. Onun için biz toplumun birbirine yaklaşmayacağı bir ortamda biz bir araya gelerek çalışma yapıyoruz. Bundan sonrasının nasıl olacağı bence muamma. Yani federasyonun aşama aşama açıkladığı şeyler var. Planlarının olduğu söyleniyor. Şu anda bizim bildiğimiz 12 Haziran'da seyircisiz olarak liglerin başlayacağı. Ama yaşanan Beşiktaş olayından sonra Erzurumspor'da ciddi sayıda vaka var. Bunların 14 gün karantina süresi olacak. Bu 14 günde bu takımlar idman yapamayacak, geride kalacak. İlk etapta herhalde tarih uzatılır, böyle devam ederse de iptal edilir diye düşünüyorum."