Fatih Öztürk: Fenerbahçe'nin en iyi transferi Altay

Kasımpaşa'nın Akhisarspor'dan kadrosuna kattığı 32 yaşındaki tecrübeli kaleci Fatih Öztürk açıklamalarda bulundu.





Kasımpaşa'ya transferinin çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştiğini ve yeni kulübünde olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Fatih Öztürk, "Transfer sürecim çok kısa sürdü. Birkaç gün içinde karar verdim. Şu an burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Artık Kasımpaşasporluyum. Diğer konular çok önemli değil. Bu saatten sonra geri kalan 17 takım da rakibim. 3 büyük ya da 4 büyük olması önemli değil, benim için önemli olan şu an olduğum kulüpte mücadele etmem" diye konuştu.

"Quaresma ile aynı takımda olmak büyük keyif"

Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma'nın harika bir insan olduğunu ifade eden 32 yaşındaki kaleci, "Türkiye'nin değil dünyanın bildiği ve saygı duyduğu bir futbolcu, onunla oynamak çok büyük bir keyif. Onu izlemek de zaten çok büyük bir keyif. Öncelikli olarak harika bir insan. Hem ismini hem kalitesini fazlasıyla taşıyan birisi. Mustafa Pektemek de Ricardo da muhteşem insanlar. Ben Ricardo'yum ya da ben Mustafa'yım diye bir şey yok. Onlar bize adapte oldu, biz de onlara adapte olduk. Onlarla beraber aynı takımda olduğumuz için çok büyük bir keyif alıyoruz" şeklinde konuştu.

Kasımpaşa olarak çok büyük hedeflere ulaşacaklarını söyleyen Fatih Öztürk, "Kişisel hedefim direkt olarak yok. Bu takıma bağlı bir şey, maç kazandıkça zaten hedefler tek tek gelecektir. Bu zaman alacak ama konumumuz itibarıyla takım kalitesi olarak belli bir hedef içinde olacağız. Birkaç haftaya daha ihtiyacımız var. Ancak çok büyük hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Galatasaray iddiası

Öztürk, Galatasaray'la transfer görüşmelerini sürdürdüğünden dolayı kadro dışı kaldığı iddialarına ise şu şekilde yanıt verdi:

"Onunla alakalı bir şey değil. Kasımpaşalıyım artık, çok detaya girmek istemiyorum. Tabi bazı şeyler duyuldu, yazıldı çizildi ama artık Kasımpaşalıyım."

"Milli Takım'a seçilmeyi bekledim"

Milli Takım'ın potansiyelinin çok yükseldiğini belirten Fatih Öztürk, "Bir Fransa galibiyetimiz var. Potansiyelimiz çok yüksek artık. Ufak bir düşüş süreci yaşamıştık. Avrupa'ya giden birçok gencimizden de görüyoruz, tekrar belli bir kaliteye sahip olmaya başladık. Fransa gibi dünya şampiyonuna kafa tutmamız artık bazı şeylerin önüne geçtiğimizi ve tırmanmaya başladığımızı gösteriyor. Bir dönem Milli Takım'a seçilmeyi bekledim. Ancak yaş artık ilerlemeye devam ediyor. Milli Takımımız'da çok çok iyi kaleciler var. Devamında Altay da geliyor ve çok sağlam bir milli kalemiz var artık. Milli Takım'a alınmamakla ilgili paylaşımım Mircea hocayla ilgili değildi. Önemli değil, artık herkes önüne bakmak zorunda. Herkese futbol hayatında da başarılar diliyorum" dedi.

Fatih Öztürk'ten Lucescu'ya tepki A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Lucescu'nun kadroda yer vermediği Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk'ten Rumen çalıştırıcıya ilginç bir tepki geldi.31 yaşındaki eldiven sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lig kupasını da kaldırdım mı milli formayı görürüm artık" ifadelerini kullandı.Bilindiği üzere Fatih Öztürk'ün kalesini koruduğu Akhisarspor, Türkiye Kupası ve ardından Süper Kupa'yı kaldırmıştı.Mircea Lucescu kadroda kaleci olarak Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat'a yer verdi.Fatih Öztürk'ün imalı paylaşımı; A Milli Takım kadrosu belli oldu

"Fenerbahçe'nin en iyi transferi Altay"

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi 21 yaşındaki Altay Bayındır'ın 15 sene sarı-lacivertli takımın kalesini koruyabilecek potansiyelde olduğunu belirten tecrübeli eldiven, "Türk kaleciler arasında tecrübeli ve ligde fark yaratmış bir kaleci olduğu için Mert'i bir kenara koyuyorum. Gençlerden bahsedecek olursak, Uğurcan ve Altay'dan çok umutluyum. Bana göre Fenerbahçe'nin en iyi transferi Altay. Eğer satmazlar ya da Avrupa'ya göndermezlerse en az 15 sene Volkan ağabey gibi Fenerbahçe'nin kalesini korur. Berke de kiralık gitti ve geri gelecek, hepsi de çok iyi çocuklar" açıklamasında bulundu.





"Ligimizdeki forvetler hep kaliteli"





Maçlardan önce forvetlere göre kişisel analiz yapmak yerine deneyimlerinden faydalandığını ifade eden Fatih Öztürk, "Kişisel analiz demeyelim de artık görevlere göre bazı kilit hamleler vardır. Tekrar tekrar gördüğümüz için herkes ezberliyor onları. Burak Yılmaz'ı mesela 10-15 yıldır izliyoruz, her maçtan önce Burak ne yaptı demeye kalmadan hepsi çok büyük isimler olduğu için ne yapacaklarını bilerek ona göre hazırlanıyoruz. Ligimizdeki forvetler hep kaliteli. Şu an aklıma gelen Mario Gomez, çok iyi bir forvetti. Drogba geldi ülkemize bıraktığı izler belli. Sadece 3 büyüklerden bahsetmeye gerek yok. Ankaragücü'nün forveti Orgill, bana göre çok iyi bir forvet. Dediğim gibi sadece 3 büyük anlamında değil, Süper Lig'deki takımlar çok kaliteli forvet oyuncularına sahip" diye konuştu.