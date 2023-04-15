|
Reklam
Reklam
Spor

Fatih Tekke: "Tek konsantrasyonum İstanbulspor"

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 29. haftasında 1-0 kazandıkları Başakşehir maçında hayati önemde bir galibiyet aldıklarını söyledi. Fatih Tekke'nin açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19:38 . 15/04/2023 Cumartesi
AA
İstanbulspor, Fatih Tekke yönetiminde 19 puan topladı.

İstanbulspor, Fatih Tekke yönetiminde 19 puan topladı.

Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor'un Başakşehir'i evinde 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Fatih Tekke düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Planlarının tuttuğu bir maç oynadıklarını aktaran Tekke, "Çok zor ama sonucu güzel bir karşılaşma oldu. Son 3 haftada planlarımızın tuttuğu, puan ve puanlar hak ettiğimiz performans sergiledik ama puan alamadık. Bugünkü planımızla topu rakibe bıraktık. Rakip kalite olarak bizden çok iyi bir takım. Şansımızın olabileceğini düşündük ve bir tanesini değerlendirebildik. Topu rakibe bırakmamıza rağmen ciddi bunaldığımız anlar olmadı. Çok zor bir maçtı. İlk defa bugün biraz gergindim. Bu galibiyet bizim için hayati önemdeydi. Oyuncularımı tebrik ederim" diye konuştu.



"Tek konsantrasyonum İstanbulspor"

Adının Trabzonspor teknik direktörlüğü için geçtiğinin söylenmesi üzerine Tekke, "Trabzonspor'dan şu ana kadar herhangi bir teklif almadım. Tek konsantrasyonum İstanbulspor'un ligde kalmasını sağlamak. Biraz önce başkanla yüksek şiddetli ağabey-kardeş tartışması yaşadım. Bizi kovmazsa sonuna kadar devam edeceğiz. Oyuncuları ve kulübü seviyorum. Yaptığımız işin değerini futbola bakış açısı düzeldiğinde görebiliriz. Süper Lig'deyseniz, tabela alıyorsanız yorumlar çok daha olumlu oluyor. Hangi yemeği hangi ürünlerle yaptığınızın bir önemi olmuyor, bu konuşulmuyor ve değerli görülmüyor. Bunun yakın zamanda değişeceğini düşünüyorum. Bizim gibi bakmaya çalışan antrenörler var" ifadelerini kullandı.


Fatih Tekke, Trabzonspor'un iyi antrenörle ilgili doğru kararı vermesi gerektiğini aktararak, "İyi bir antrenörün nasıl olduğuyla ilgili yöneticilerin doğru karar vermesi lazım. Sosyal medya üzerinden veya başka şeylerin etkili olduğu yöntemlerle kararlar verilmemeli. Camialar ve kulüpler zarara uğratılmamalı. Hepimiz ve herkes için en hayırlısı neyse o olsun" ifadelerini kullandı.


#Fatih Tekke
#İstanbulspor
#Süper Lig
#Başakşehir
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.