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Fatih Terim: Arda Turan'ın transferine yönetim onay vermedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın transferi konusunda isteğini yönetime ilettiğini ancak yönetimin buna onay vermediğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Fotoğraf: Onur Çoban

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan’ın transferi konusunda yönetimle geçen gün toplantı yaptıklarını belirterek, "Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. Çıkarken de buradan ben bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğunu üstüne basarak söyledim. Bu karar ben eve varmadan bir gazeteye verilmiş. Bu Galatasaray’a yakışan bir durum değil. Ben her zaman yönetimle arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

Fatih Terim'in Arda Turan açıklamaları şöyle;

  • "Ben bu konuda Denizlispor maçından sonra fikirlerimi söyledim. Bu konunun tek bir taraflı olmadığını, camianın, taraftarlarımızın, eski-yeni yönetimlerin ortak konsensüs içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledim. Bunun için geçen gün toplantı için davet edildim, stada geldim. Başkan, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Bey vardı, oturduk. Ben daha evvel ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Buradaki kararım benim adıma düşüncem de Galatasaray’ın ocağından yetişmiş bir değerine sahip çıkmak, şans vermek. Ona bir kapı açılması gerektiği kararını ilettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. Çıkarken de buradan ben bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğunu üstüne basarak söyledim. Bu karar ben eve varmadan bir gazeteye verilmiş. Bu Galatasaray’a yakışan bir durum değil. Ben her zaman yönetimle arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu konuda fikrimi hiçbir zaman değiştirmedim"

Fatih Terim Arda Turan'a kapıyı açtı
DHA

Fatih Terim Arda Turan'a kapıyı açtı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in Arda Turan transferinin gündemlerinde olmadığını açıklamasıyla ilgili olarak, 'Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım' dedi.


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