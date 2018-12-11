Fatih Terim: Bazı arkadaşlarımızla yollarımı ayıracağız

Fatih Terim, Galatasaray'ın Porto'ya 3-2 yenildiği maçtan sonra yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Terim, takımın transfer gündemine dair çok net mesajlar verdi.

İşte Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;

“Biz sadece santrfor peşinde değiliz. Ben bu mesajı zaman zaman verdim. Değişmesi gereken birçok şey var. Bazı mevkilerin de değişmesi ya da takviye edilmesi gerek. Bizim tarafımızdan hepsi tespit edildi. Mevcut arkadaşlarımızın performanslarını zaten dışarıda tartışmayız. Onlar benim oyuncum. İhtiyaç olan birçok yer vardır. Galatasaray’ın bugününü, mevcut gününü, şampiyonlukla, kupayla, Avrupa’yla götürmeye çalışırken, yarını da halletmek zorundayız ve bunu en ekonomik şartlarda yapmalıyız. Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız. Alırken nasıl teşekkür ediliyorsa, verirken de biz teşekkür edeceğiz. Mayıs ayına geldiğimizde 2 oyuncumuzun kiralık olduğu düşünülürse, eğer mümkünse bedava ya da küçük rakamlarla bazı oyuncuları değerlendireceğiz. Ocak ve temmuzda alacağımız sayı yüksek olabilir. Mümkünse genç, yetenekli, 20’lerin üzerinde ama yaşlanmamış isimlerle arkadaşlarımız görünüyor. Çok derin bir kadro yapacağız. Ben iyiyimdir ama benden biraz daha iyisi varsa ben onu seçerim”

“Melo ve Sneijder’in gelmesi gereken bir ortam olursa, gelirler”