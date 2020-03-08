Fatih Terim: Bence Saracchi'nin kırmızı kart görmesi gerekirdi

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Son dakikaları nefes kesen mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, mücadeleyi değerlendirirken aynı zamanda bir itirafta da bulundu.

2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyleyen Fatih Terim, "1-4, 1-5 girebilirdik devreye, ilk yarının iyi irdelenmesi lazım. Çok önemli benim için, herkes için de öyle olmalı. Hak etmediğimiz bir sonuç olduğuna inanıyorum. 9'da 9 rahat olmalıydı, olmadı. Ben hakikaten hak etmediğimizi düşünüyorum kaybı, 2 puanımıza yazık oldu" ifadelerini kullandı.

Sivasspor-Galatasaray: 2-2 Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona ererken, ev sahibi ekibin gollerini 7. dakikada Hakan Arslan ve 59. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Galatasaray'ın gollerini ise 14. dakikada Falcao ve 37. dakikada Feghouli attı. Bu sonucun ardından her iki takımda puanını 49 yaptı.Gelecek hafta Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.İlk 11'lerSivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yasin, Yatabare.Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

VAR ve penaltı pozisyonu hakkında da konuşan Terim, "Orta hakem penaltı vermemiş, talimatları bildiğim kadarıyla, böyle bir durumda VAR devreye girmez, olağanüstü bir hata varsa, VAR çağırır. Benim bildiğim böyle.

Geçen sene, bundan daha net olan bir penaltı vardı Rize'de. Türkiye'yi ayağa kaldırdılar ve Serkan hocanın hakemliği bitti, onun günahı neydi? Burada penaltı vermemiş hakem, pozisyon gri. Çok ağır hatalarda çağrılıyor, biliyorsunuz. O penaltıydı, o ofsayttı, ben bunlara pek girmem, bildiğim kadarını anlatıyorum. Zaten alakasız da bir yerde pozisyon, ben böyle biliyorum en azından" dedi.

Saracchi'nin rakibine yaptığı hareketin faul olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Mete hoca, son zamanlarda da formda bir hakem, maçı da iyi idare etti ama Saracchi'nin de direkt kırmızı kart görmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Saracchi için kırmızı kart beklenen pozisyon;