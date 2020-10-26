Fatih Terim dünya futbol tarihine geçti: 1 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk teknik adam

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünya futbol tarihinin en çok takipçisi olan teknik direktörlerinden biri oldu.

Terim'in bugün sarı kırmızılı yönetimle yaptığı kritik toplantı sonrası attığı 'Her şey yolunda' tweetinin ardından tecrübeli çalıştırıcının sosyal medya hesabı 1 milyon takipçiye ulaştı.

Galatasaray'ın başına geldiği son dönemde attığı 'Nerede kalmıştık...' mesajıyla Türkiye'de en çok etkileşim alan tweet rekorunu eline geçiren Terim, şimdi de dünya futbol tarihinin en çok takipçisi olan teknik direktörlerinden biri haline geldi.

Fatih Terim, resmi Twitter hesabını Şubat 2015'te açmıştı. Terim, Türk futbol tarihinin en çok takipçisi olan teknik direktörü olurken dünya futbol tarihinin de en çok takip edilen teknik direktörleri listesinde yer aldı.

Terim, Carlo Ancelotti (2.4M), Andrea Pirlo (2.8M), Diego Simeone (1.5M), Ronald Koeman (1.2M) gibi takipçisi yüksek teknik adamların bulunduğu listeye adını yazdırdı.