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Fatih Terim dünya futbol tarihine geçti: 1 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk teknik adam

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılılarla kazandığı kupaların ardından bir kez daha dünya futbol tarihine adını yazdırmayı başardı. Terim bu kez bir kupayla değil sosyal medyadaki takipçi sayısıyla tarihe geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim

Fatih Terim

Fotoğraf: Resul Rehimov

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünya futbol tarihinin en çok takipçisi olan teknik direktörlerinden biri oldu.

Terim'in bugün sarı kırmızılı yönetimle yaptığı kritik toplantı sonrası attığı 'Her şey yolunda' tweetinin ardından tecrübeli çalıştırıcının sosyal medya hesabı 1 milyon takipçiye ulaştı.

Galatasaray'ın başına geldiği son dönemde attığı 'Nerede kalmıştık...' mesajıyla Türkiye'de en çok etkileşim alan tweet rekorunu eline geçiren Terim, şimdi de dünya futbol tarihinin en çok takipçisi olan teknik direktörlerinden biri haline geldi.

Fatih Terim, resmi Twitter hesabını Şubat 2015'te açmıştı. Terim, Türk futbol tarihinin en çok takipçisi olan teknik direktörü olurken dünya futbol tarihinin de en çok takip edilen teknik direktörleri listesinde yer aldı.

  • Terim, Carlo Ancelotti (2.4M), Andrea Pirlo (2.8M), Diego Simeone (1.5M), Ronald Koeman (1.2M) gibi takipçisi yüksek teknik adamların bulunduğu listeye adını yazdırdı.

Galatasaray'da Fatih Terim'den taraftarları sevindiren açıklama
Galatasaray'da Fatih Terim'den taraftarları sevindiren açıklama

Galatasaray'da Fatih Terim ile yönetim arasındaki gerginlik sona erdi. Terim, sarı kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in davetiyle yönetim kurulu toplantısına katıldı ve aradaki kriz çözüldü.Terim'in attığı tweet sonrasında tecrübeli teknik adamın paylaşımı binlerce kez retweet edildi ve beğeni yağmuruna tutuldu.İşte Fatih Terim'in paylaşımı;Herşey yolunda...&mdash; Fatih Terim (@fatihterim) October 26, 2020

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