SÜPER LİG

Fatih Terim duran toplara isyan etti: Buna çalışmıştık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica ile oynanan maçta kullanılan duran toplardan sonra adeta isyan etti. İlk 45 dakikada özellikle Belhanda'nın kullandığı serbest vuruş sonrasında yardımcılarına dönüp "Bunu çalıştık, böyle bir şey yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim.

Fatih Terim.

Galatasaray'ın Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçının ilk yarısında kullanılan duran toplar Fatih Terim'in tepkisini çekti.

Terim, Younes Belhanda'nın kullandığı ve olumsuz sonuçlanan serbest vuruşlar sonrasında teknik heyetteki diğer antrenörlere dönüp "Bunu çalıştık, böyle bir şey yok" dedi.

İlk yarıda etkili bir oyun sergileyemeyen Galatasaray, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti

İşte o anlar;

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