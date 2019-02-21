Fatih Terim duran toplara isyan etti: Buna çalışmıştık

Galatasaray'ın Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçının ilk yarısında kullanılan duran toplar Fatih Terim'in tepkisini çekti.

Terim, Younes Belhanda'nın kullandığı ve olumsuz sonuçlanan serbest vuruşlar sonrasında teknik heyetteki diğer antrenörlere dönüp "Bunu çalıştık, böyle bir şey yok" dedi.

İlk yarıda etkili bir oyun sergileyemeyen Galatasaray, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti



İşte o anlar;