SÜPER LİG

Fatih Terim Galatasaraylı futbolcularla video konferansla görüştü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Takım futbolcularıyla telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti" notunu düştü.

Haber Merkezi İHA
Fatih Terim, öğrencileriyle görüştü.

Fatih Terim, öğrencileriyle görüştü.

Fotoğraf: IHA

Koronavirüs tedavisine evde devam edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Takım oyuncularıyla görüntülü görüştü. Futbolcularına mevcut sağlık durumunu ve tedavi sürecini anlatan Terim, oyuncularının ve ailelerinin genel durumu ile sağlık bilgileri hakkında bilgiler alırken, bu süreçte fiziki performans kadar mental olarak güçlü kalmanın önemine dikkat çekti.

Tecrübeli teknik adam, ayrıca liglerin başlama ihtimali ve olası tarihlere ilişkin teknik heyet olarak hazırladıkları, sağlık öncelikli zaman ve iş planlarından da bahsetti. Fatih Terim ve oyuncuları arasındaki görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

  • Başarılı çalıştırıcı, bu görüşmenin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın" notunu ekledi.

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