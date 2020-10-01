TRANSFER

Fatih Terim izin verdi: Rangers maçında son kez formayı giydi

Galatasaray'da transferdeki satmadan alamama problemi sonrasında bir futbolcuyla yollar ayrılmak üzere. Kulislerde konuşulan iddiaya göre sarı kırmızılıların yıldızı Rangers ile oynanan maçta son kez Galatasaray forması giydi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim

Fatih Terim

Fotoğraf: IAN MACNICOL

Galatasaray'da Rangers ile oynanan karşılaşma sırasında önemli bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılılarda transfer dönemi kapanmadan Younes Belhanda ile yollar ayrılacak.

Faslı yıldıza Fransa'nın Nice takımdan resmi teklif geldiği ve kulüp yönetiminin pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

Younes Belhanda'nın menajerinin Fransız kulübüyle görüşmelerde bulunduğu ve transferin kısa süre içerisinde netleşeceği aktarıldı.

Belhanda, Galatasaray ile sezona iyi bir giriş yapmış ancak Fenerbahçe ve Rangers maçlarında varlık gösterememişti.

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