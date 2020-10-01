Fatih Terim izin verdi: Rangers maçında son kez formayı giydi

Galatasaray'da Rangers ile oynanan karşılaşma sırasında önemli bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılılarda transfer dönemi kapanmadan Younes Belhanda ile yollar ayrılacak.

Faslı yıldıza Fransa'nın Nice takımdan resmi teklif geldiği ve kulüp yönetiminin pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

Younes Belhanda'nın menajerinin Fransız kulübüyle görüşmelerde bulunduğu ve transferin kısa süre içerisinde netleşeceği aktarıldı.

Belhanda, Galatasaray ile sezona iyi bir giriş yapmış ancak Fenerbahçe ve Rangers maçlarında varlık gösterememişti.