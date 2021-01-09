Fatih Terim transfer etmek istediği oyuncuları isim isim açıkladı: İrfan Can, Visca, Onyekuru, Mohamed
Galatasaray'da Fatih Terim transfer etmek istediği oyuncuları isim isim açıkladı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrasında İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Mohamed'i transfer etmek istediklerini açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, transfer etmek istediği oyuncuları isim isim açıkladı.
"Kimseyi almadan satmam"
Yönetimin gerekli hassasiyeti göstereceğine inandığını söyleyen Fatih Terim, "Değişim zamanı olabiliyorsa bunu zorlayacağız. Biz genelde hamleleri Ocak'ta yapıyoruz bildiğiniz gibi. Biz Temmuz'da Etebo'nun kiralanması dışında bir şey harcamadık. Tabii borçları ve pandeminin etkisini göz önüne aldığımızda her kulübün durumu bu. Biz listemizi yaparken rakamsal olarak bize geri dönüşü olacak yetenekli oyuncuları alıyoruz. Biz başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk. Ben yönetimin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Kimseyi almadan teknik olarak kimseyi vermeyi düşünmüyorum. Ama ben bunu teknik olarak söylüyorum. İsterse Galatasaray Kulübü menfaatler doğrultusunda istediği kararı verebilir ama ben böyle düşünüyorum" dedi.
"İrfan Can, Visca, Onyekuru, Mohamed"
Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade eden Terim, "Transferde şey şudur; bir kere birçok oyuncu adı çıkıyor. Biz listemizi verdik, herkes de aşağı yukarı bunları biliyor. İmkanımız varmış da yapmıyormuşuz gibi bir durum yok. Tam tersi olmayan imkanları zorlayarak yapmaya çalışıyoruz. Ben ve yönetimin elinden gelen yapacağına inanıyorum. Evet, İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. Mohamed'i istiyoruz, Onyekuru'yu istiyoruz. Görüşmeler yapılırsa Visca'yı da istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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