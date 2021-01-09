Galatasaray'da Fatih Terim transfer etmek istediği oyuncuları isim isim açıkladı

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, transfer etmek istediği oyuncuları isim isim açıkladı.

"Kimseyi almadan satmam"

Yönetimin gerekli hassasiyeti göstereceğine inandığını söyleyen Fatih Terim, "Değişim zamanı olabiliyorsa bunu zorlayacağız. Biz genelde hamleleri Ocak'ta yapıyoruz bildiğiniz gibi. Biz Temmuz'da Etebo'nun kiralanması dışında bir şey harcamadık. Tabii borçları ve pandeminin etkisini göz önüne aldığımızda her kulübün durumu bu. Biz listemizi yaparken rakamsal olarak bize geri dönüşü olacak yetenekli oyuncuları alıyoruz. Biz başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk. Ben yönetimin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Kimseyi almadan teknik olarak kimseyi vermeyi düşünmüyorum. Ama ben bunu teknik olarak söylüyorum. İsterse Galatasaray Kulübü menfaatler doğrultusunda istediği kararı verebilir ama ben böyle düşünüyorum" dedi.

Onyekuru 10 bavulla İstanbul'a geldi Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac’ın adı transferde Galatasaray ile anılan Henry Onyekuru ile ilgili olarak "Ayrılmak istiyor" şeklindeki açıklamasından sonra yıldız futbolcunun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.23 yaşındaki futbolcu, Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle bu sabah saatlerinde Nijerya’nın başkenti Lagos’tan İstanbul’a geldi ve daha sonra aktarmalı olarak Fransa’nın Nice şehrine uçtu. Onyekuru'nun ailesini ve beraberindeki 10 bagajını İstanbul'da bırakması ise transferin gerçekleşeceği şeklinde yorumlandı. Gemileri yaktı: Galatasaray'dan başka yere gitmem

"İrfan Can, Visca, Onyekuru, Mohamed"

Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade eden Terim, "Transferde şey şudur; bir kere birçok oyuncu adı çıkıyor. Biz listemizi verdik, herkes de aşağı yukarı bunları biliyor. İmkanımız varmış da yapmıyormuşuz gibi bir durum yok. Tam tersi olmayan imkanları zorlayarak yapmaya çalışıyoruz. Ben ve yönetimin elinden gelen yapacağına inanıyorum. Evet, İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. Mohamed'i istiyoruz, Onyekuru'yu istiyoruz. Görüşmeler yapılırsa Visca'yı da istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Gençlerbirliği'ne gol yağmuru Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Diagne, 30, 44 ve 45. dakikalarda Belhanda, 64. dakikada Oğulcan ile 67. dakikada penaltıdan Babel attı.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 33'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.Galatasaray-Gençlerbirliği maçına kaleci Übeyd Adıyaman damga vurduDiagne, bu sezon Süper Lig’in en erken golünü attıSüper Lig’in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile mücadele eden Galatasaray bu sezonun en hızlı golünü kaydetti. Mücadeleye başlayan sarı-kırmızılıların daha ilk dakika dolmadan golü buldu. Mücadelenin 27. saniyesinde sol kanattan Emre Taşdemir’in pasında ceza sahası içinde topu alan Mbaye Diagne’nin sol çaprazdan vuruşunda uzak direğe giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu.Senegalli futbolcunun golü bu sezon Süper Lig’de en erken golü olarak kayıtlara geçti.Bu sezon Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği mücadelesinde de konuk ekip 28. saniyede Sefa Yılmaz golü ile 1-0 öne geçmişti.Galatasaray'da Ozornwafor sürpriziYounes Belhanda, Gençlerbirliği maçında 15 dakikada hat-trick yaptı. pic.twitter.com/TluFxNNxDb— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 9, 2021

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