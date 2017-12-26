SÜPER LİG

Fatih Terim üç ismi gözden çıkardı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in; Latovlevici, de Jong ve Tarık Çamdal'ın takımdan gönderilmesini istediği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Fatih Terim Galatasaray'daki yeni döneminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Fatih Terim Galatasaray'daki yeni döneminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Fotoğraf: AA

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ı transferde hareketli günler bekliyor. Yuvaya geri dönen Terim'in 3 futbolcuyu gözden çıkardığı ifade edildi.

Skorer'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda yolların ayrılacağı isimler şöyle;

Latovlevici'yi istemiyor

Galatasaray'da sürpriz bir isim gözden çıkarıldı. Hakan Balta’yı takıma geri çağıran Fatih Terim’in, yeni yapılacak sol bek transferiyle birlikte Latovlevici’nin adını satış listesine yazdırdığı belirlendi.

Tudor döneminde transfer edilen Latovlevici sarı-kırmızılı formayla çıktığı 8 maçta 1 asist yaptı.
Tudor döneminde transfer edilen Latovlevici sarı-kırmızılı formayla çıktığı 8 maçta 1 asist yaptı.

De Jong’un şansı yok

Fatih hoca, De Jong’u kamp kadrosuna alacağını söyledi ancak planda bir değişiklik yok. Hollandalı futbolcuyla yolların ayrılarak maaş bütçesinde yer açılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Igor Tudor'un kadro dışı bıraktığı 33 yaşındaki de Jong, bu sezon hiçbir maçta forma giyemedi.
Igor Tudor'un kadro dışı bıraktığı 33 yaşındaki de Jong, bu sezon hiçbir maçta forma giyemedi.

Tarık'ın yerine genç isim

Kadroda yaşanacak değişimde bir piyango da Tarık Çamdal’a vuracak! 4 milyon 750 bin Euro bonservisle geldiği Galatasaray’da hiçbir varlık gösteremeyen 26 yaşındaki futbolcuyla devre arasında yollar ayrılacak. Onun yerine genç takımdan bir oyuncunun rotasyon için kadroya alınacağı aktarıldı.

Tarık Çamdal, 2014 yılında Eskişehirspor'dan 4 milyon 750 bin euroya transfer edilmişti. 26 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamadı.
Tarık Çamdal, 2014 yılında Eskişehirspor'dan 4 milyon 750 bin euroya transfer edilmişti. 26 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamadı.


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