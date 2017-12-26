Fatih Terim üç ismi gözden çıkardı

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ı transferde hareketli günler bekliyor. Yuvaya geri dönen Terim'in 3 futbolcuyu gözden çıkardığı ifade edildi.

Skorer'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda yolların ayrılacağı isimler şöyle;

Latovlevici'yi istemiyor

Galatasaray'da sürpriz bir isim gözden çıkarıldı. Hakan Balta’yı takıma geri çağıran Fatih Terim’in, yeni yapılacak sol bek transferiyle birlikte Latovlevici’nin adını satış listesine yazdırdığı belirlendi.

De Jong’un şansı yok

Fatih hoca, De Jong’u kamp kadrosuna alacağını söyledi ancak planda bir değişiklik yok. Hollandalı futbolcuyla yolların ayrılarak maaş bütçesinde yer açılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Tarık'ın yerine genç isim

Kadroda yaşanacak değişimde bir piyango da Tarık Çamdal’a vuracak! 4 milyon 750 bin Euro bonservisle geldiği Galatasaray’da hiçbir varlık gösteremeyen 26 yaşındaki futbolcuyla devre arasında yollar ayrılacak. Onun yerine genç takımdan bir oyuncunun rotasyon için kadroya alınacağı aktarıldı.



