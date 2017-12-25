ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Fatih Terim'den 6 futbolcuya izin

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yarın sahasında Bucaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Muslera, Mariano, Maicon, Gomis, Ndiaye ve Fernando izinli olduğu için bu maçta forma giymeyecek.

Haber Merkezi IHA
Fatih Terim Galatasaray'daki yeni döneminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Fatih Terim Galatasaray'daki yeni döneminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Fotoğraf: AA

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 yenerek devreye lider Başakşehir'in ardından 35 puanla ikinci sırada giren Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi.

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın İzmir temsilcisi Bucaspor ile saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Muslera, Mariano, Maicon, Gomis, Ndiaye ve Fernando özel izin alarak yeni yıl için ülkelerine gitti.

  • Bu isimlerin Antalya'da yapılacak kampta takıma katılacakları bildirildi.

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