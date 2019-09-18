Fatih Terim'den Ali Koç'a Şampiyonlar Ligi göndermesi

Avantajlı bir skorla evlerine döndüklerini söyleyen Fatih Terim, "Bugünkü oyunu Brugge maçı ile bakmak lazım, her maçın hikayesi farklıdır, taktiksel yaklaşımı farklıdır. Brugge, çok kaliteli bir takım gibi görünmüyor ama çok tehlikeli bir takım. Kendi evinde de seyircisi ile etkili. Gol yemediğimiz için memnunum ama atamadığımız için üzgünüm. Kaybedebilirdik de kazanabilirdik de. Öne geçseydik oyun daha değişik oynanabilirdi. Ama Luyindama ve Marcao'yu da sayarsak Galatasaray forması ile 7 yeni oyuncunun bir arada oynadığı maç oldu. Gelecek günler ve maçlar bizim lehimize olacaktır. 60'dan sonra fiziksel olarak oyunda kalıp oyunu domine etmemiz sevindirici. Deplasmanda yenmek için uğraştık ama yenilmediğimiz için avantajlı şekilde evimize dönüyoruz. Her geçen gün daha iyi olacağız, bugün o mesajı verdik" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un sözlerinin hatırlatılması üzerine Terim'den imalı yanıt

"Maçtan önce öğrendim, hedef buysa. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Sicilin, parayla, nüfusla reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını vereceğiz. Şimdiye kadar kim aldıysa, yine cevabını veririz. Başka bir yerdeyiz, burada kalalım. Gerekirse cevap vereceğiz hiç kimse merak etmesin"