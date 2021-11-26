Spor Fatih Terimden şampiyonluk mesajı "Hiçbir şeyden vazgeçmem"
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Fatih Terim'den şampiyonluk mesajı: "Hiçbir şeyden vazgeçmem"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Ben şampiyonluğu bırakacağım demedim. Hiçbir şeyden vazgeçmem, vazgeçtiğim zaman yenileceğimi bilirim" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terimden şampiyonluk mesajı: Hiçbir şeyden vazgeçmem
Fatih Terim

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni Şafak Spor muhabirlerinden Mustafa Göksel'in yönelttiği, "Şampiyonluktan daha önemli işlerim var demiştiniz. Kısa ve uzun vadede neyi hedefliyorsunuz?" sorusuna cevap veren Terim, şu ifadeleri kullandı;

  • "Planımızı, projemizi ve bu projenin sonundaki misyonumu anlatmıştım. Bazen hatırlatmak gerekiyor. Hafızamız bazen yanıltıyor herhalde” diyen Terim, “Çok galibiyetler gördüm, çok şampiyonluklar gördüm. Zaman zaman hatırlatmakta fayda var. Avrupa maçlarının önemini ifade ettim. Ne kadar önemli olduğunu da bugün gördük. Ben şampiyonluğu bırakacağım demedim, devam edeceğiz. Ama ondan daha önemli olan, bu projemizdeki gençlerimizi geliştirip, daha iyi bir futbol oynayıp, ekonomik sıkıntıda olan kulübümüzün en büyük silahı bu genç grupla ilerlemek. Kazanmak, kazanırken iyi futbol oynamak, şampiyon olmak, kupalar almak en büyük idealimiz. Hiçbir şeyden vazgeçmem, vazgeçtiğim zaman yenileceğimi bilirim."

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