Spor Fatih Terime sürpriz talip
TRANSFER

Fatih Terim'e sürpriz talip

Mısır Milli Takımı'nın Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüpte görev almayan Fatih Terim'e teklif yapacağı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Fatih Terimi hangi takım istiyor?
Fatih Terim, Burak Elmas döneminde Galatasaray'dan gönderilmişti.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile yolları ayırılan ve başka bir takımda görev almayan Fatih Terim'e sürpriz bir talip çıktı.

Ajansspor'un haberine göre; Mısır Milli Takımı, tecrübeli çalıştırıcı için devreye girdi.

Mısır, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'e elenerek Katar'da düzenlenecek finallere katılamamıştı. Bu gelişmenin ardından Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz ile yollar ayrılmıştı.

Mısır'ın yeni hedefler için takımın başına Fatih Terim'i getirmek istediği belirtildi.

Terim reklamına yönetim engeli
SPOR
Terim reklamına yönetim engeli

HAYTAP Başkanı: Fatih Terim kibirli bir insan
OYNAT 02:17
HAYTAP Başkanı: Fatih Terim kibirli bir insan
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, TVNET'te Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası yapılan, 'Bak şimdi güç dengeleri değişti' paylaşımına açıklık getiren Şenpolat, Fatih Terim'in kibirli bir insan olduğunu söyledi.


Olay çalım

Olay çalım

Beşiktaş'ın yeni transferinin uçak biletini Fenerbahçe aldı.
Yeni Kartal

Yeni Kartal

​Beşiktaş yeni transferini duyurdu.
Yırtıp attılar

Yırtıp attılar

Marsilyalı taraftarlar, sapkın LGBT propagandasına izin vermedi.
İki kulüp <br>devreye girdi

İki kulüp
devreye girdi

Fode Koita transferin son gününde Trabzonspor'dan ayrılabilir.
İki oyuncu kiralandı

İki oyuncu kiralandı

Göztepe Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş'ı kadrosuna kattı.
Bedavaya <br>10 numara

Bedavaya
10 numara

​Porto'nun Japon futbolcusu Süper Lig'e geliyor.
İstanbul'a geldi

İstanbul'a geldi

Galatasaray bir dünya yıldızını daha transfer etti.
Aynı takıma gittiler

Aynı takıma gittiler

​Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı'nın yeni takımı belli oldu.
Süper Lig <br>ekibine kiralandı

Süper Lig
ekibine kiralandı

​Maaşının yarısını Galatasaray ödeyecek.
Avrupa'da <br>Türk gecesi

Avrupa'da
Türk gecesi

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz sahaya çıkıyor.
1. Lig'e gidiyor

1. Lig'e gidiyor

Ömer Bayram'ın sözleşmesi feshedildi.
'Şampiyon olur'

'Şampiyon olur'

Mircea Lucescu Süper Lig'deki favorisini açıkladı.
KAP'a bildirildi

KAP'a bildirildi

​Galatasaray Icardi transferini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.