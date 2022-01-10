Fatih Terim'in ayrılığına ilişkin ses getiren iddia

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımdan ayrılışının ardından sosyal medyada birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan en dikkat çekeni ise transfer dönemine ilişkin olanı idi.

Futbol yorumcusu Gökhan Dinç sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Galatasaray yönetiminin transfer operasyonunu Fatih Terim'e yaptırmamak için yolları ayırmaya karar verdiğini iddia etti.

Dinç, Galatasaray'ın yeni bir transfer operasyonuna gireceğini ve daha hareketli bir süreç yaşanacağını belirtti.

Dinç'in sözleri şöyle;

"Galatasaray'a almaya gelenlerin yerine vermeye gelenlerin gönderildiği bir dönem yaşanıyor. Tüm transferleri araştıracağım. Ara transferi hocaya yaptırmamak için gönderdiler. Transfer yapamayız diyen yönetim şimdi kesenin ağzını açacak"

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