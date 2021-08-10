Fatih Terim'in gözdesi resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da anlaşma sağlanan Victor Nelsson İstanbul'a geliyor. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncunun transferi için FC Kopenhag ile 7 milyon euro bonservis konusunda anlaşmaya varmıştı.

Sarı kırmızılıların Danimarka'dan getireceği oyuncunun kısa süre içerisinde takıma dahil edilmesi ve Süper Lig'de oynanacak olan Giresunspor maçının kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Nelsson'un takıma dahil olmasının ardından Luyindama için gelen tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Victor Nelsson kimdir, kaç yaşında? Victor Nelsson nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek ilinde doğdu. Nordsjaelland altyapısında futbola başlayan Nelsson, 2016'da 18 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edildi. Genç yaşına rağmen formayı kapan ve Nordsjaelland'da geçirdiği 3 yılda toplam 98 maça çıkan Danimarkalı stoper, Temmuz 2019'da ülkenin köklü ekiplerinden Kopenhag'a 3.6 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Kopenhag'a kısa süre içerisinde uyum sağlayan 22 yaşındaki oyuncu, eski takımındaki form grafğini burada da yükseltti. İstikrarlı bir grafik çizen Nelsson, Kopenhag formasıyla toplam 86 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Danimarka alt yaş grup milli takımlarının vazgeçilmez ismi olan Nelsson, Kasım 2020'de ilk kez Ebbe Sand tarafından A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

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Galatasaray'ın transfer etmek istediği Danimarkalı stoper Victor Nelsson hangi mevkide oynuyor ve nasıl bir futbolcu?

Victor Nelsson'un bonservis bedeli ne kadar?

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Victor Nelsson, henüz 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinde 189 maça çıktı ve 3 gol, 3 asist kaydetti. 1.85 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan Nelsson, stoperin yanı sıra ön libero olarak da forma giyebiliyor.