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Fatih Terim'in Karagümrük planı hazır

Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bu mücadelenin 11'ini büyük ölçüde netleştirdi.

Haber Merkezi DHA
Fatih Terimin Karagümrük planı hazır
Fatih Terim idmanda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.

Galatasaray'da teknik heyet Karagümrük maçı planlarını hazırladı. Son karşılaşmada Hatayspor'a 3-0 yenilen sarı-kırmızılı ekipte tüm hesaplar 3 puan üzerine kuruldu.

Teknik direktör Fatih Terim, Karagümrük maçının son çalışmasını bugün yaptırırken oyuncularından topun tamamen kontrollerinde olmasını ve oyunu takımının yönlendirmesini istedi. Terim ve yardımcıları ayrıca önde baskı ile kaybedilen topların çabuk geri kazanılması ve kontratak yenmemesi için de çalışmalar yaptırırken futbolculardan özellikle uzaktan daha fazla şut çekilmesini de istediler.

Babel ve Falcao ile gol arayacak

Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın izolasyon süreci bu akşam tamamlandı. Görev verilmesi durumunda yarınki Karagümrük maçında forma giyebilecekler ancak Terim'in iki oyuncuyu da antrenman ve maç eksiği yüzünden gerekirse ikinci yarıda kullanmayı planladığı belirtildi.

Sol bekte ise son haftalarda düşüşte olan Saracci'nin yerine Emre Taşdemir'in tercih edileceği öğrenilirken annesi vefat eden Onyekuru'nun yerine ise Babel'de karar kılındı.

Forvet hattında Mostafa'nın yedek soyunması, Babel'in sık sık içeri kat ederek Falcao'yu desteklemesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımın muhtemel 11'i şöyle:

  • Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Etebo, Feghouli, Gedson, Oğulcan, Babel, Falcao.

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