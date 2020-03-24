Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Tedavi gördüğü hastane açıkladı

Koronavirüse yalan Fatih Terim hakkında, tedavi gördüğü hastane bir açıklama yaptı. Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun 66 yaşındaki başarılı teknik adamı, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Fatih Terim'in kronik hastalığı var mı?

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim, babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Buse, “Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak” dedi.

Fatih Terim'in kronik hastalığı var mı? Kızı açıkladı Fatih Terim'in kızı Buse Terim, koronavirüse yakalanan babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Fatih Terim’in kızı, şu ifadeleri kullandı;“Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem bu süreçte evinde olup bu konuyu merak edenler için, hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken birkaç konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun da görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm mesajlarınız, tüm iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Arada buradan bilgilendirme yapacağım. Mümkünse evinizden çıkmayın. Lütfen kendinizi evinizde izole edin ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. Tekrar söylüyorum. Dün yazdığım yazıda da bunu söyledim. İnanın bana bu korku, hiçbir şekilde yanına gidememek.. Hiçbir şekilde yanına gidemezsiniz. Eğer ailenizden birine bir şey olursa, hiçbir şekilde gidemezsiniz, yasak. Lütfen bunu düşünerek hareket edin bundan sonrasında. Elimden geldiğince bilgilendirme yapacağım. Umarım ülkece bu süreci olabildiğince minumum hasarla atlatırız.”Buse Terim: "Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak." pic.twitter.com/vduOIQ3T9e— Yeni Şafak Spor #EvdeKal 🏡 (@yenisafakspor) 24 Mart 2020



