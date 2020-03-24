Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Tedavi gördüğü hastane açıkladı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Koronavirüse yalan Fatih Terim hakkında, tedavi gördüğü hastane bir açıklama yaptı. Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.
Galatasaray'ın ve Türk futbolunun 66 yaşındaki başarılı teknik adamı, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Fatih Terim'in kronik hastalığı var mı?
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim, babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Buse, “Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak” dedi.
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