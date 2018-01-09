Fatih Terim'in sürpriz yardımcısı: Futbolculara alkışlattı

Galatasaray'ın Antalya'daki kampında dün ilginç anlar yaşandı. Fatih Terim, teknik ekibe dahil ettiği yeni kondisyoneri Yasin Küçük'ü futbolcularına tanıtırken alkışlattı.

Basın mensupları arasında merak uyandıran bu olayın sırrı sonrasında ortaya çıktı. 1 gün önce düğünü olmasına rağmen idmana gelmeyi ve futbolcularla çalışmayı tercih eden Küçük, Terim ve ekibi tarafından takdirle karşılandı.

Öte yandan Yasin Küçük'ün Galatasaray'ın eski kondisyoneri Scott Piri'nin ekibinde olduğu ve sarı krımızılılara onun referansıyla geldiği belirtildi.

Arda Turan'a sürpriz çağrı: Gelme kardeşim! Yorumculuk yapan Galatasaraylı eski futbolcu Evren Turhan, Başakşehir'in transfer etmek istediği Arda Turan'la ilgili sürpriz bir çıkışta bulundu.Sosyal medya hesabından Arda'nın Galatasaray'dan başka bir takıma gitmesini istemediğini ifade eden Turhan, şu açıklamayı yaptı;"Seni başka formayla görmek istemiyorum""Arda’yı ben Galatasaray’dan başka takımla düşünemiyorum, istemiyorum da... Avrupa da bir takımda devam etsin. Gelme kardeşim benim, gelme! Seni Türkiye'de başka bir formayla görmek istemiyorum. ""Porto'ya gitmeli""Bence Porto'ya gitmeli. Porto, Arda için ideal. Marega, Abubakar ve Brahimi ile iyi anlaşır. Hem Şampiyonlar liginde oynar süre de alır. Maç eksiğini giderir, kendine gelir."Arda’yı ben Galatasaray’dan başka takımla düşünemiyorum..istemiyorum da....onun için Avrupa da bir takımda devam etsin...Gelme kardeşim benim ,gelme...seni başka bir formayla görmek istemiyorum Türkiye’de....— Evren TURHAN (@evrturhan) 8 Ocak 2018 Arda Turan,bence Porto,ya gitmeli..Dün gece izledim bir kez daha Porto takımını,Arda için ideal..Marega,Abubakar ve Brahimi ile iyi anlaşır..Hem Şampiyonlar liginde oynar,sürede alır,maç eksiğini giderir,kendine gelir...— Evren TURHAN (@evrturhan) 8 Ocak 2018