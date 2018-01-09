Fatih Terim'in sürpriz yardımcısı: Futbolculara alkışlattı

Galatasaray'ın Antalya'daki kampında dün ilginç anlar yaşandı. Fatih Terim, teknik ekibe dahil ettiği yeni kondisyoneri Yasin Küçük'ü futbolcularına tanıtırken alkışlattı.
Basın mensupları arasında merak uyandıran bu olayın sırrı sonrasında ortaya çıktı. 1 gün önce düğünü olmasına rağmen idmana gelmeyi ve futbolcularla çalışmayı tercih eden Küçük, Terim ve ekibi tarafından takdirle karşılandı.
Öte yandan Yasin Küçük'ün Galatasaray'ın eski kondisyoneri Scott Piri'nin ekibinde olduğu ve sarı krımızılılara onun referansıyla geldiği belirtildi. Arda Turan'a sürpriz çağrı: Gelme kardeşim!
Yorumculuk yapan Galatasaraylı eski futbolcu Evren Turhan, Başakşehir'in transfer etmek istediği Arda Turan'la ilgili sürpriz bir çıkışta bulundu.Sosyal medya hesabından Arda'nın Galatasaray'dan başka bir takıma gitmesini istemediğini ifade eden Turhan, şu açıklamayı yaptı;"Seni başka formayla görmek istemiyorum""Arda’yı ben Galatasaray’dan başka takımla düşünemiyorum, istemiyorum da... Avrupa da bir takımda devam etsin. Gelme kardeşim benim, gelme! Seni Türkiye'de başka bir formayla görmek istemiyorum. ""Porto'ya gitmeli""Bence Porto'ya gitmeli. Porto, Arda için ideal. Marega, Abubakar ve Brahimi ile iyi anlaşır. Hem Şampiyonlar liginde oynar süre de alır. Maç eksiğini giderir, kendine gelir."Arda’yı ben Galatasaray’dan başka takımla düşünemiyorum..istemiyorum da....onun için Avrupa da bir takımda devam etsin...Gelme kardeşim benim ,gelme...seni başka bir formayla görmek istemiyorum Türkiye’de....— Evren TURHAN (@evrturhan) 8 Ocak 2018 Arda Turan,bence Porto,ya gitmeli..Dün gece izledim bir kez daha Porto takımını,Arda için ideal..Marega,Abubakar ve Brahimi ile iyi anlaşır..Hem Şampiyonlar liginde oynar,sürede alır,maç eksiğini giderir,kendine gelir...— Evren TURHAN (@evrturhan) 8 Ocak 2018
Galatasaray'dan yabancı sınırına hazırlık operasyonu
Galatasaray, 2019 yılında sınırlandırılması beklenen yabancı kuralına dair ciddi bir çalışma başlattı. Sarı kırmızılı yönetim, teknik heyetle yaptığı toplantı sonrasında takıma yerli oyuncu takviyesinde bulunma kararı aldı.Bu kapsamda scout ekibinden oyuncu raporlarını isteyen Galatasaray teknik heyeti öncelik verilmesi gereken futbolcular listesini belirledi. İstenen oyuncular arasında sürpriz isimler yer alırken uzun süre sonra ilk defa geleceğe yönelik bir kaleci transferinin de yapılacağı belirtildi.İşte Galatasaray'ın yerli oyuncu listesi;Emre Mor: Galatasaray'ın devre arasında 6 aylığına kiralamak istediği futbolcunun transferinin gerçekleşmesi halinde göstereceği performans önem taşıyor. Milli futbolcunun alınması halinde sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunması bekleniyor.Uğur Çiftçi: Galatasaray'ın yerli oyuncu listesine sol bek bölgesinden giren Uğur Çiftçi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Başkent ekibinin kaptanlığını yapan futbolcunun sezon sonunda sarı kırmızılılara bedelsiz transfer olabileceği belirtiliyor. Kaan Ayhan: Fatih Terim'im milli takımda forma şansı verdiği isimlerden Kaan Ayhan'ın da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Genç futbolcunun sağ bek, stoper ve orta sahada oynayabiliyor olması bu transfer için sarı kırmızılıları istekli kılıyor.Berkay Özcan: Bundesliga takımlarından Stuttgart'ta forma giyen Berkay Özcan, 10 numara bölgesinde forma giyiyor. Özcan'ın yetenekleri şimdiden dikkat çekerken sarı kırmızılıların uzun süredir oyuncuyu izlediği belirtiliyor.Deniz Türüç: Kayserispor'un yetenekli oyuncularından Deniz Türüç, 1 senedir Galatasaray'ın transfer listesinde. Milli Takım'da da forma şansı bulmaya başlayan futbolcu için istenen 10 milyon euroluk bonservis bedeli an itibarıyla transferi zora sokuyor.Çağlar Şahin Akbaba: Galatasaray'ın geleceğe yönelik transfer etmek istediği kalecilerin başında Karabüksporlu Çağlar Şahin Akbaba yer alıyor. Karadeniz ekibinde son maçlarda dikkat çeken bir performans sergileyen Akbaba, sarı kırmızılıların scout ekibinin takibinde bulunuyor.Fatih Terim'den Antalya'da sürpriz görüşme
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