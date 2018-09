Favori Türkiye

Türkiye ve Almanya’nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı (EURO 2024) düzenleyecek ülke bugün belli olacak. EURO 2024’e ev sahipliği yapma hakkı kazanan ülke, UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde saat 15.45’te başlayacak törende açıklanacak. UEFA başkan ve yardımcıları ile UEFA yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında bir seçim yaparak EURO 2024’ün ev sahibini belirleyecek. Türkiye ve Almanya’nın aday olduğu organizasyonda Alman ve Türk vatandaşı olan UEFA başkan yardımcıları ya da UEFA yönetim kurulu üyeleri UEFA EURO 2024 adaylığı seçiminde oy kullanamayacak. Ayrıca, UEFA Yönetim Kurulu üyesi İsveçli Lars-Christer Olsson da sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayacak. Böylece, UEFA Başkan Yardımcısı Alman Reinhard Grindel, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Türk Servet Yardımcı ve İsveçli Olsson dışında kalan 17 kişi EURO 2024 organizasyonunu düzenleyecek ülkeyi seçecek.

TÜRKİYE, MODERN STATLARIYLA TURNUVAYI İSTİYOR

Türkiye’nin en önemli kozlarının başında modern ve yeni statları geliyor. Türkiye’nin EURO 2024’e ev sahipliği için belirlediği 10 stadın 8’i kullanımda. EURO 2024 için Atatürk Olimpiyat Stadı ve Türk Telekom Stadı (İstanbul), Bursa Büyükşehir Belediye Stadı (Bursa), Antalya Stadı (Antalya), Yeni Eskişehir Stadı (Eskişehir), Gaziantep Stadı (Gaziantep), Konya Büyükşehir Belediye Stadı (Konya), Medical Park (Trabzon), Yeni Kocaeli Stadı (Kocaeli), Ankara Stadı (Ankara) UEFA’ya gönderilen dosyada yer aldı.

DEMİRÖREN: YARIŞA HAZIRIZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, EURO 2024 ev sahipliği öncesi dün İsviçre’de basın mensuplarıyla sohbet etti. “Yarışa hazırız” diyen Demirören, “Almanya’dan ne teknik ne de sportif olarak hiçbir eksiğimiz yok. Ekonomik olarak da aynı seviyedeyiz. Yarışa hazırız. Adil bir değerlendirme istiyoruz” dedi. Bu sabah saat 09:00’da başlayacak UEFA’nın yönetim kurulu toplantısında daha sonra iki ülke sunum yapacak, ardından ise soru-cevap yapılacak.

Almanya artık çok da güvenilir değil

Amerika’nın dünyaca ünlü haber sitesi ESPN’den ses getirecek bir EURO 2024 değerlendirmesi geldi. Site, Türkiye’nin kararlı duruşu ve son yaşanan olaylar sebebiyle Almanya’nın turnuva düzenleme konusunda artık eskisi kadar güvenilir olmadığını, hatta Türkiye’nin rakibini son dönemdeki ısrarlı politikalarıyla geçtiğini yazdı. Alman gazeteci Raphael Honigstein imzalı değerlendirmede, Türkiye ve Almanya’nın birçok artı ve eksisi olduğu ancak kısa geçmişte yaşanan olayların Türkiye’yi ön plana çıkardığı ifade edildi. Honigstein, EURO 2024 için Almanya ve Türkiye’nin son iki aday olduğunun kesinleştiği zamanlarda Avrupa’nın en büyük ekonomisi olması ve daha önce turnuva tecrübesi olması sebebiyle Almanya’nın ön planda olduğunu ancak zaman geçtikçe Türkiye’nin önce farkı kapadığı daha sonra Almanya ile eşit seviyeye geldiği, hatta bazı üyelere göre geçtiğini de belirtti.

Bu sefer alacağız

UEFA eski yöneticisi Şenes Erzik, EURO 2024’ü Türkiye’nin alacağını savundu. Bugün yapılacak oylama öncesi değerlendirmelerde bulunan Erzik, şunları söyledi: “Kaybettiğimiz Fransa 2016’yı düşününce bu sefer zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu sefer de olmazsa bir daha olmaz diye düşünüyorum. Geçen sefer de yine Fransa ile atbaşıydık ama şimdi verilen garantiler özellikle vergi konusunda verilen taahütler çok önemli. Bu sefer alacağız diye düşünüyorum. Sunulan projemize baktığımızda son derece hazır olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye’nin devlet olarak verdiği garantiler Almanya’da yok. Almanya’nın yeni federasyon başkanının çok fazla futbolla ilgisi yok. Daha önceki başkanlarla bizim güzel bir birlikteliğimiz vardı. Bizi 2016’da desteklemişlerdi, İtalya çekilince oyları bize gelmişti.”

Vicdanen karar verilmeli Siyasi bir karar asla verilmemeli

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) ev sahipliğinin Türkiye’ye verileceğine inandığını belirtti. Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin geçmişte farklı adaylıkları bulunduğunu ancak hiçbirisinde bu kadar güçlü olunmadığını belirterek, “Bu kez en güçlüsü biziz. Karar verilirken, vicdanen karar verilmeli. Siyasi bir karar asla verilmemeli. Ben inanıyorum, bu sefer olacak. İnşallah aksi bir durum çıkmaz. Daha objektif davranılmasını bekliyoruz. Almanya’da iki defa yapıldı. Biz de bu heyecanı yaşamak istiyoruz. Ülkemizin güzelliklerini, bereketini, yurt dışına karşı olan kardeşlik duygusunu ve misafirperverliğini hep beraber yaşatalım istiyoruz.”

Adil bir değerlendirme bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Funke Medya Yayın Grubu’na ait gazetelere verdiği röportajda, ırkçı ve ayrımcı saldırılardan dolayı Alman Milli Takımı’ndan ayrılan Mesut Özil ve EURO 2024 adaylığına ilişkin değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak için Türkiye’nin tüm gerekli koşulları yerine getirdiğini vurgulayarak, “Adil bir değerlendirme bekliyoruz” dedi. Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Erdoğan, “Türkiye zaten turizm açısından çok dinamik bir ülke. Avrupa Şampiyonası’nda statların doluluğu, sponsor ve reklam gelirlerinin artması konularında şüphe duyulmamalı” diye konuştu.

BU FIRSAT TÜRKİYE’YE VERİLMELİ

Hemen hemen tüm büyük şehirlerde, çoğu zaman Avrupa ülkelerinde bile bulunmayan büyük kapasiteleri olan spor kompleksleri, stadyumlar ve spor salonları inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, “UEFA, objektif değerlendirme yaparsa bu gerçekleri görebilir” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 55 havalimanına, hızlı trenlere, iyi ulaşım altyapısına ve otoyollara sahip olduğuna işaret ederek, her yıl 40 milyon turistin A noktasından B noktasına gittiğini kaydetti. Almanya’nın 1974, 1988 ve 2006’da 2 dünya kupası ve bir Avrupa şampiyonasını düzenlediğini anımsatan Erdoğan, “Ev sahipliği için tüm şartları yerine getiren Türkiye gibi futbol coşkusuna sahip ülkeye bu fırsatın verilmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

HERKES MESUT GİBİ DAVRANIRDI

Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun’un kendisiyle çektirdiği fotoğrafla ilgili “Pişman olunacak bir şeyin bulunmadığını” belirten Erdoğan, “Bildiğiniz gibi Lothar Matthaeus da Vladimir Putin ile buluştu. Futbolcularımızın özgür iradeleriyle hareket etmek durumda olmaları lazım. Bunu eleştirenlere üzülüyorum” dedi. Mesut Özil’in “Kazandığımda Almanım, kaybettiğimde göçmenim” ifadesinin Almanya’da futbolcuların ayrımcılığa uğramalarını iyi bir şekilde özetlediğini ifade eden Erdoğan, “Bu ırkçı saldırılarla ve hakaretlerle karşılaşan herkes aynı tepkiyi gösterirdi” ifadelerini kullandı.

BU MANTIĞI ANLAMIYORUM!

Londra’da Mesut Özil ile ilk kez görüşmediğine işaret eden Erdoğan, “Değişik vesilelerle birçok kez bir araya geldik. Aynı şekilde değişik ülkelerdeki Türk kökenli vatandaşlarımızla da buluşuyoruz. Ülkemizde oynayan bir Alman futbolcu Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir fotoğraf çektirirse onu linç mi edelim? Bu mantığı anlamıyorum” dedi. Erdoğan, Mesut ve İlkay’ın hem doğdukları hem de ebeveynlerinin geldiği ülkeye kendilerini ait hissedebileceklerini kaydetti. Özil ve Gündoğan’ın Alman Milli Takımı için oynamayı seçmelerine ilişkin soruya da Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz. Onlar Almanya’da yaşıyorlar ve doğal olarak Almanya’nın başarısı için çaba harcayacaklar. Almanya için oynamaları da kendi özel meselesi” yorumunda bulundu.

“Irkçılığa Hayır” diyen UEFA’nın kararı bekleniyor

“Irkçılığa Hayır” mottosu ile futbolda ırkçılığa karşı mücadele veren UEFA, Almanya’daki ırkçılık olayları sonrasında şampiyonayı düzenleyecek ülkeyi belirleyecek. Türkiye’nin EURO 2024’ün ev sahipliği sloganı olan “Birlikte Paylaşalım” ile futbolda ırkçılık ve ayrımcılığa karşı bir duruş sergileniyor. UEFA’nın “Irkçılığa hayır” kampanyasında, futbolda son yıllarda büyük bir sorun olarak ortaya çıkan ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması hedefleniyor. Almanya ise ırkçılık suçlamalarının gölgesinde UEFA kararını bekliyor. Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nın öncesi ve sonrasında Almanya Milli Takımı’nın Türk asıllı oyuncuları Mesut Özil ile İlkay Gündoğan linç kampanyasına maruz kaldı. Almanya Futbol Federasyonu’nun (DFB) yapılan ırkçı ve ayrımcı saldırılara karşı iki futbolcusunu korumaması dikkat çekti. Bu süreçte Mesut’a yönelik en büyük baskı ise “tarafını seç” imalarında bulunan DFB Başkanı Reinhard Grindelden geldi. Milli takımı bırakma gerekçesinde Grindel’i doğrudan eleştiren Mesut, “Grindel ve onun destekçilerinin gözünde kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim” diyerek Almanya’daki ırkçılık konusuna vurgu yaptı. Türk asıllı futbolcunun tutumu ülkede yaşayan göçmenlere de cesaret verirken, Almanya’da uğradıkları ırkçı ve ayrımcı tutumları “#meTwo” etiketiyle sosyal medyadan paylaştı. Bu arada Alman liglerinde geçen haftaki maçlarda, rüşvet ve ırkçılık iddialarının merkezindeki DFB ve EURO 2024 adaylığı protesto edilerek, ‘Eurolarla satın alınmış turnuvalara ihtiyacımız yok. İhtiyacımız değişim’ ve ‘Futbol bizi birleştirir’ sloganı değiştirilerek, ‘Sizi para birleştirir” pankartları açılmıştı.

KULÜPLERDEN DESTEK

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor, bugün açıklanacak EURO 2024 ev sahipliği öncesinde sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı. Beşiktaş, İngilizce paylaşımında, “We are ready! Come to Turkey” (Hazırız, Türkiye’ye bekleriz) sözleriyle destek verirken, Fenerbahçe ise, “Türkiye hazır” ve “Sonsuz destekle” mesajlarını paylaştı. Galatasaray ise mesajında “Hazırız” ifadesine yer verdi. Konyaspor da “Share Together” (Birlikte paylaşalım) mesajıyla adaylığımıza destek verdi.

